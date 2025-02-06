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  4. Ünlü çiftin 36 yıllık evliliği bitti! 50 milyon liralık tazminat az bulundu

Ünlü çiftin 36 yıllık evliliği bitti! 50 milyon liralık tazminat az bulundu

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
06.02.2025 08:51
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Ünlü iş insanı Besim Tibuk ile eşi Serap Tibuk geçtiğimiz yıl boşanma kararı almıştı. 36 yıllık birlikteliği olan çiftin evlilikleri bitse de tazminat ve nafaka anlaşmazlığı devam etti. Son olarak Yargıtay Besim Tibuk'un ödemesi gereken 50 milyon liralık tazminatı az buldu.

Ünlü çiftin 36 yıllık evliliği bitti! 50 milyon liralık tazminat az bulundu

İş insanı Besim Tibuk ile 36 yıllık eşi Serap Tibuk boşandı ama aralarındaki tazminat ve nafaka tartışması Yargıtay'a taşındı.

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3 MİLYAR 500 MİLYON LİRALIK TAZMİNAT TALEBİ

Ekol TV muhabiri İlker Turak'ın haberine göre, Serap Tibuk, eşi Besim Tibuk'un kendisine ekonomik şiddet uyguladığını öne sürerek boşanma davası açtı. 2 milyar 500 milyon lira maddi, 1 milyar lira manevi tazminatı talep etti.

BESİM TİBUK KUSURLU BULUNDU

İstanbul 14'ncü Aile Mahkemesi, boşanmaya neden olan olaylarda Besim Tibuk'un kusurlu olduğuna karar verdi. Serap Tibuk'a 500 bin lira yoksulluk nafakası ile 750 milyon lira maddi, 100 milyon lira da manevi tazminat ödenmesine hükmetti.

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750 MİLYON LİRADAN 50 MİLYONA DÜŞÜRÜLDÜ

Besim Tibuk olayı istinafa taşıdı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, yoksulluk nafakasını fazla bularak 350 bin liraya indirdi. 750 milyon lira tazminat ise 50 milyon liraya düşürüldü. Mahkeme, manevi tazminat talebine ret kararı verdi.

YARGITAY 50 MİLYON LİRAYI AZ BULDU

Düşürülen maddi tazminat, nafaka miktarı, kaldırılan manevi tazminat kararı Yargıtay'a taşındı. Yargıtay, istinafın 50 milyon lira tazminat miktarını az buldu, kararın bozulmasına hükmetti.

Anahtar Kelimeler:
nafaka Tazminat Yargıtay boşanma
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