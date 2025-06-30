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Ünlü sanatçının oğlunun ölümüyle ilgili 5 kişi tutuklandı

Adıyaman'da ünlü sanatçı Kahtalı Hamido'nun oğlu Sinan Çelik'in görevli olduğu parkta öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 6 şüpheliden 5’i çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

Ünlü sanatçının oğlunun ölümüyle ilgili 5 kişi tutuklandı
Begüm Özkaynak

27 Haziran'da Adıyaman merkez Sümerevler Mahallesi'nde bulunan Eğriçay Parkı'nda görevli olarak çalışan ünlü sanatçı Kahtalı Hamido'nun 52 yaşındaki oğlu Sinan Çelik, sabah saatlerinde parkta hareketsiz şekilde bulunmuştu.

Vücudunun çeşitli yerlerinde darp izleri olan Çelik'in cansız bedeni yapılan incelemelerin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Çelik'in cenazesi yapılan otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edilmişti.

Olayın ardından soruşturmayı titizlikle yürüten İl Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekiplerince Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca koordinesinde ünlü sanatçının oğlunu öldürdüğü iddia edilen 6 şüpheli yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan 6 şahıs Adıyaman Adliyesine sevk edildi. Şahıslardan M.G.S., E.S., M.İ.S., S.G. ve G.T. sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilirken E.E. isimli şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

30 Haziran 2025
30 Haziran 2025

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(İHA)

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Adıyaman
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