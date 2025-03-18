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Ünlü şarkıcı konser çıkışı öldürülmüştü! Peru'da organize suçla mücadele kapsamında OHAL ilan edildi

18.03.2025 21:46
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Peru hükümeti, organize suç örgütleriyle mücadele kapsamında başkent Lima'da ve Callao eyaletinde 30 gün süreyle olağanüstü hal (OHAL) ilan ettiğini duyurdu. OHAL ilanının, 39 yaşındaki şarkıcı Paul Flores'in hafta sonu konser çıkışında öldürülmesinin ardından alındığı belirtildi. Peru Cumhurbaşkanı Boluarte, "Bu eli kanlı katillere idam cezasını ciddi olarak düşündüğümü söylüyorum çünkü hiçbir tetikçi, hiçbir gaspçı, çocuklarını seven aileleri kanla lekelemeyecek" açıklamasını yaptı.

Ünlü şarkıcı konser çıkışı öldürülmüştü! Peru'da organize suçla mücadele kapsamında OHAL ilan edildi

Cumhurbaşkanı Dina Boluarte'nin imzaladığı kararnameyle, hükümet suç örgütleriyle etkin olarak mücadele etmek amacıyla Lima ve Callao'da 30 gün OHAL ilan etti.

Ulusal basında yer alan habere göre, OHAL kapsamında Peru Ulusal Polisi (PNP), etkilenen bölgelerde kamu düzeninin kontrolünü üstlenirken, Silahlı Kuvvetler de güvenliği sağlamak ve en riskli bölgelerde operasyonlara destek vermek amacıyla görevlendirilecek.

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Cumhurbaşkanı Boluarte, basına yaptığı açıklamada, suç örgütlerine sert tepki göstererek, "Bu eli kanlı katillere idam cezasını ciddi olarak düşündüğümü söylüyorum çünkü hiçbir tetikçi, hiçbir gaspçı, çocuklarını seven aileleri kanla lekelemeyecek." ifadesini kullandı.

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3 AYDA 459 CİNAYET İŞLENDİ

Peru Başbakanı Gustavo Adrianzen de organize suçla mücadele kapsamında Ulusal Vatandaş Güvenliği Konseyi (CONASEC) toplantısını bugün düzenleyeceklerini duyurdu.

Adrianzen, cezaevi sisteminde kapsamlı reformlar da dahil olmak üzere birçok önlemin ele alınacağını belirterek, "Bu, her türlü farklılıklarımızı aşarak tüm Peruluları kapsaması gereken bir çaba." değerlendirmesinde bulundu.

OHAL kapsamında, toplanma hakkı ve konut dokunulmazlığı gibi bazı temel özgürlükler kısıtlanabilecek.

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Ulusal Ölüm Bilgi Sistemi'ne (Sistema Informatico Nacional de Defunciones) göre, 2025 yılının ilk üç ayında Peru genelinde kentsel şiddet nedeniyle 459 cinayet işlendi.

ŞARKICI FLORES'İN ÖLDÜRÜLMESİ OHAL'E YOL AÇTI

Yerel medyadaki haberlere göre, hükümetin OHAL ilan etme kararı, hafta sonu Lima'nın doğusundaki San Juan de Lurigancho bölgesinde düzenlenen bir konser çıkışında motosikletli saldırganların açtığı ateş sonucu 39 yaşındaki şarkıcı Paul Flores'in hayatını kaybetmesinin ardından alındı. (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Peru OHAL
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