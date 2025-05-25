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Ünlü sporcunun katili Türk asıllı çıktı! Rusya'da kadın cinayeti: Oğlunun doğum gününde korkunç olay...

Rusya'nın Kazan kentinde milli jimnastikçi Elena Ryabinina, 3 yaşına girecek oğlu için doğum günü hazırlığı yaparken, boşanma aşamasında olduğu eşi Mete Etzfela tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Spor dünyasını yasa boğan cinayetin ardından zanlı dört saat süren ikna çabalarıyla gözaltına alındı.

Ünlü sporcunun katili Türk asıllı çıktı! Rusya'da kadın cinayeti: Oğlunun doğum gününde korkunç olay...
Çiğdem Sevinç

Rusya'nın Tataristan Cumhuriyeti'nde korkunç bir kadın cinayeti yaşandı. Elena Ryabinina, boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından vahşice öldürüldü. 35 yaşındaki Ryabinina, Kazan'daki bir “İlham” Spor Okulu’nun müdürlüğünü ve antrenörlüğünü yapıyordu.

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Elena Ryabinina, 3 yaşına girecek olan oğlu için doğum günü partisi hazırlığı yaparken, eşi Mete Etzfela tarafından evinde defalarca bıçaklanarak katledildi. Türk ve Alman vatandaşı olduğu belirtilen Mete Etzfela’nın, bir dönem Almanya’nın Bremen kentinde yaşadığı, ardından eşiyle yaşadığı anlaşmazlıklar nedeniyle Rusya’ya döndüğü öğrenildi.

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POLİSLERİ İNTİHAR İLE TEHDİT ETTİ

Boşanmak istemeyen Mete Etzfela’nın, Elena’yı kararından vazgeçirmek için Kazan’a gittiği, ancak genç kadını ikna edemeyince cinayeti işlediği belirtildi. Olay sonrası polis ekiplerine direnen zanlı, müdahale edilmesi durumunda intihar edeceğini söyleyerek polis ekiplerini tehdit etti. Yaklaşık dört saat süren çabaların ardından etkisiz hale getirilen Etzfela, gözaltına alındı.

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Elena Ryabinina, Tataristan Cumhuriyeti tarafından “Beden Eğitimi ve Spor Alanında Mükemmel Çalışan” rozeti ile ödüllendirilmişti.

Elena'nın, oğlunun doğum günü için bir kafe kiraladığı ve oğlunun doğum günü için akrabalarını davet ettiği ortaya çıktı.

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Anahtar Kelimeler:
spor Rusya
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