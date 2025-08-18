HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Ünlü tarihçi Prof. Dr. Mete Tunçay hayatını kaybetti

Siyaset bilimci ve tarih profesörü Mete Tunçay, 89 yaşında hayatını kaybetti.

Ünlü tarihçi Prof. Dr. Mete Tunçay hayatını kaybetti

Uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ettiği bilinen Tunçay, bu sabah Etiler Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde yaşamını yitirdi.

Tunçay'ın cenazesi, Levent Afet Yolal Camisi'nde ikindi vakti düzenlenecek törenin ardından Feriköy Mezarlığı'nda defnedilecek.

METE TUNÇAY KİMDİR?

Mete Tunçay, Türkiye'de siyasal düşünceler tarihi disiplininin gelişmesine önemli katkılar yapmış, "Türkiye'de Sol Akımlar" ve "Türkiye Cumhuriyeti'nde Tek Parti Yönetiminin Kurulması" gibi eserlerin yazarıdır.

Akademik hayatında birçok görev yapan Tunçay, Tarih ve Toplum ile Toplumsal Tarih dergilerinin yayımlanmasına öncülük etmiş ve Tarih Vakfının kurulmasında rol almıştır.

Tunçay, İstanbul Bilgi Üniversitesi Tarih Bölümünün kurucu başkanı olarak çalışmış ve birçok akademik başarıya imza atmıştır.Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sosyal medyada bu videolara dikkat!Sosyal medyada bu videolara dikkat!
Bir Seçil Erzan vakası daha! CHP'li milletvekili çağrıda bulundu: 'Denetlenmeli'Bir Seçil Erzan vakası daha! CHP'li milletvekili çağrıda bulundu: 'Denetlenmeli'

Anahtar Kelimeler:
Tarihçi İstanbul Üniversitesi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın, araba, ev alacakları uyardı 'Düşüş' vurgusu yaptı! 'Bugünden hazırlığını yapması lazım'

Altın, araba, ev alacakları uyardı 'Düşüş' vurgusu yaptı! 'Bugünden hazırlığını yapması lazım'

Türkiye'de sosyoekonomik seviyesi en yüksek il belli oldu!

Türkiye'de sosyoekonomik seviyesi en yüksek il belli oldu!

Uşaklıları isyan ettiren iddia! Barajda su tamamen bitti

Uşaklıları isyan ettiren iddia! Barajda su tamamen bitti

Bu kez adres Bursa! Bir skandal iddia daha: "100 bin dolara seni çıkarırız"

Bu kez adres Bursa! Bir skandal iddia daha: "100 bin dolara seni çıkarırız"

Kumarhanedeki fotoğrafını gören Tanju Özcan küplere bindi

Kumarhanedeki fotoğrafını gören Tanju Özcan küplere bindi

Burdur'da 3 kişi, bir genci tekme tokat dövdü: Kanlar içinde kaldı!

Burdur'da 3 kişi, bir genci tekme tokat dövdü: Kanlar içinde kaldı!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.