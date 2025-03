Unutulmaz doğum günü… Kanser mücadelesi veren hastaya Antalyaspor taraftarları meşale yaktı: "Moral ve motivasyon olarak bana çok iyi geldi"

Dün akşam saatlerinde Antalya Hastanesi önünde toplanan Antalyaspor taraftarları ve Mehmet Özkan’ın ailesi, genç adama unutulmaz bir sürpriz yaptı. Onlarca taraftar, hastane önünü meşalelerle aydınlatarak, "İyi ki doğdun Mehmet" diyerek tezahüratlarda bulundu ve genç adama moral verdi. Hastanenin 10. katında tedavi gören Mehmet, camdan dışarıya bakarak bu coşkulu kalabalığı izledi ve duygusal anlar yaşadı. Bu anlamlı doğum günü kutlaması, Mehmet’in tedavi sürecindeki moralini artırırken, hayatına olan bağlılığını daha da pekiştirdi.

“BUNDAN SONRA HAYALLERİME KENDİMİ KAPATMAK İSTEMİYORUM”

Mehmet Özkan, yaklaşık altı ay önce şiddetli baş ağrıları şikayetiyle hastaneye başvurdu. Yapılan tetkiklerin ardından kan değerlerinin çok düşük olduğu belirlenen genç adama ilik kanseri teşhisi kondu. Ardından ailesinin önerisiyle Antalya Hastanesi'nde İç Hastalıkları ve Hematoloji Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Çetin'e başvuran Özkan, 5 Ocak 2025'te 16 yaşındaki kız kardeşinden ilik nakli oldu.

İlik nakli sonrası sağlığına kavuşan Mehmet, ancak enfeksiyon nedeniyle yeniden hastaneye yatmak zorunda kaldı. Üç aydır hastanede tedavi gören genç adam, hastane yönetimi ve doktorlarının desteğiyle tedavi sürecini sürdürüyor. Doğum günü öncesinde ise hastane yönetimi, Özkan’a moral vermek için küçük bir sürpriz yaparak onu mutlu etmeye çalıştı.

Mehmet Özkan, doğum günü kutlamalarından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bundan sonra hayallerim kendimi kapatmamak. Hayatı yaşamak, her an her şey olabiliyor hayatta. O yüzden hiç yerimde durmayacağım" dedi.

“BİR GECE ÇOK ŞİDDETLİ BİR ŞEKİLDE BAŞ AĞRISI BAŞLADI”

Mehmet Özkan, hastalık sürecine dair duygularını ise şu sözlerle paylaştı: "Hiçbir şeyim yoktu normalde. Bir gece çok şiddetli bir şekilde baş ağrısı başladı. Hastaneye gittik, tansiyonumun çok yüksek olduğunu söylediler. Ertesi sabah ağrım geçmeyince tekrar hastaneye gittik. Kan değerlerimin çok düşük olduğu ortaya çıktı. Daha sonra testler yapıldı ve 23 Eylül 2024'te kanser teşhisi konuldu. Farklı hastaneleri dolaştık ve en sonunda Antalya Hastanesi'ne geldik. Burada Prof. Dr. Mustafa Çetin tarafından tedavi altına alındım."

Mehmet Özkan, ilik nakli sürecine dair duygularını ise şu şekilde ifade etti: "İlk önce 3-4 kür kemoterapi aldım, tüm hücreleri öldürdüler. Sonrasında 5 Ocak 2025 tarihinde kız kardeşimden ilik nakli oldum. Normalde 6-7 saatte toplanan ilik, onda 200 saatte toplandı maşallah ve başarıyla bana nakledildi. İlk başlarda her şey yolundaydı ama daha sonra bir enfeksiyona yakalandım. Şu an iyileşme sürecindeyim. Kız kardeşimle nakil sürecinde bir hafta boyunca aynı odada kaldık, bu süreç benim için çok anlamlıydı."

Hastane süreciyle ilgili de konuşan Mehmet, "3 aydır hastanedeyim. İlk nakilden önce de buradaydım. Hastane yönetimine ve sağlık ekibine çok teşekkür ederim. İlk olarak onlar bana sürpriz yaptı. Hiç beklemiyordum. Yatıyordum, bir anda sürpriz yaptılar. Sonra Antalyaspor taraftarları ve akrabalarım geldi. Çok güzel bir kutlama oldu. Moral ve motivasyon olarak bana çok iyi geldi" dedi.

“AKUT LÖSEMİ TEŞHİSİ KONDU”

Mehmet Özkan'ın tedavisini yürüten Prof. Dr. Mustafa Çetin, genç hastanın sağlık durumuyla ilgili şu açıklamaları yaptı: "Mehmet kardeşimiz bize yaklaşık altı ay önce geldi. Akut lösemi teşhisi kondu. İlk aşamada kemoterapi tedavisiyle hastalığı kontrol altına aldık. Daha sonra hastalığın tekrarlamaması için ilik nakli uyguladık. Kardeşinden tam uyumlu bir nakil gerçekleştirildi. Her şey yolunda giderken Mehmet ciddi bir mantar enfeksiyonu geçirdi, ancak bunu da atlattı. Şu an sağlık durumu iyi ve yakında taburcu olmasını planlıyoruz" dedi.

(İHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır