Ürdün: Batı Şeria'da 19 yeni yerleşim kurulması, uluslararası hukukun ihlalidir

Ürdün, İsrail hükümetinin işgal altındaki Batı Şeria'da 19 yerleşim kurma kararını kınadı.

Ürdün Dışişleri Bakanlığı, İsrail Güvenlik Kabinesi'nin Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in Batı Şeria'da 19 yerleşim kurulması planını onaylamasıyla ilgili olarak yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, söz konusu adımın, uluslararası hukukun açık ihlali ve iki devletli çözüme dair çabaların baltalanması anlamına geldiği ifade edildi.

"İsrail'in, işgal altındaki topraklarda egemenliği olmadığı" vurgusu yapılan açıklamada, uluslararası topluma, İsrail'i, Batı Şeria'da gerilimi tırmandıran, yasa dışı ve tek taraflı eylemlerini durdurmaya zorlamak için harekete geçme çağrısı yapıldı.

Açıklamada ayrıca, bölgede barış ve istikrarın tesis edilmesinin tek yolu olarak Filistin halkının, "kendi topraklarında devlet kurması" başta olmak üzere meşru haklarını kazanması gerektiği kaydedildi.

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, 11 Aralık'taki kabine toplantısında işgal altındaki Batı Şeria'da 19 yeni yerleşim kurulmasını içeren bir plan sunmuştu.

İsrail kabinesinin onayladığı planda, işgal altındaki Batı Şeria'nın tüm bölgelerine dağıtılan yasa dışı yerleşimlerden bazılarının aşırı sağcı Yahudi grupların kurduğu, İsrail yasalarına göre de ruhsatsız sayılan kaçak yerleşimler olduğu, bazılarının ise yeni kurulacağı ifade edilmişti.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Ürdün
