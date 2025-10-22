HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Ürdün, İsrail Meclisinin Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşimlerin ilhakını öngören tasarıyı onaylamasını kınadı

Ürdün, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarından gasbedilen yasa dışı Yahudi yerleşimlerinin İsrail'e ilhakını öngören tasarının, İsrail Meclisindeki ön oylamada kabul edilmesini kınadı. Tasarının ön oylamasına katılan İsrail parlamentosu vekillerinden 24'ü "hayır" oyu kullanırken, 25 milletvekili ise "evet" oyu vermişti. Tasarının, İsrail Meclisinden geçerek yasalaşması için Mecliste 3 oylamadan daha geçmesi gerekiyor.

Ürdün, İsrail Meclisinin Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşimlerin ilhakını öngören tasarıyı onaylamasını kınadı

Ürdün Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Fuad Macali, yaptığı yazılı açıklamada, ülkesinin, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria üzerinde egemenlik kurma girişimlerini kesin bir dille reddettiğini ve şiddetle kınadığını belirtti.

Bu girişimlerin, uluslararası hukuku ve Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi kararlarını, özellikle de 1967'den beri işgal altında bulunan Doğu Kudüs de dahil olmak üzere Filistin topraklarının demografik yapısını, karakterini ve statüsünü değiştirmeyi amaçlayan tüm İsrail tedbirlerini kınayan 2334 sayılı kararı açıkça ihlal ettiğini kaydeden Mecali, Uluslararası Adalet Divanı'nın tavsiye niteliğindeki görüşünün de İsrail'in Filistin topraklarını işgalinin yasa dışı olduğunu ve işgal altındaki Batı Şeria'da yerleşim yeri inşa ve ilhak tedbirlerinin geçersiz olduğunu teyit ettiğini vurguladı.

Ürdün, İsrail Meclisinin Batı Şeria daki yasa dışı yerleşimlerin ilhakını öngören tasarıyı onaylamasını kınadı 1

"KUTSAL MEKANLARA YÖNELİK İHLALLER GAYRİMEŞRU VE YASA DIŞI"

Uluslararası hukuku ve ilgili BM kararlarını ihlal eden tek taraflı ve yasa dışı İsrail politikalarının devam ettiği konusunda uyarıda bulunan Mecali, İsrail'in Batı Şeria'daki tüm önlemlerinin ve işgal altındaki Kudüs'teki İslami ve Hristiyan kutsal mekanlarına yönelik ihlallerinin gayrimeşru ve yasa dışı olduğunu yineledi.

Mecali, uluslararası toplumu yasal ve ahlaki sorumluluklarını üstlenmeye, İsrail'i işgal altındaki Batı Şeria'daki tehlikeli tırmanışını ve yasa dışı eylemlerini durdurmaya zorlamaya ve Filistin halkının, "bölgede güvenlik ve istikrarı garanti altına alan adil ve kapsamlı bir barışa ulaşmanın tek yolu olan" kendi ulusal topraklarında bağımsız bir devlet kurma yönündeki meşru haklarını yerine getirmeye çağırdı.

Ürdün, İsrail Meclisinin Batı Şeria daki yasa dışı yerleşimlerin ilhakını öngören tasarıyı onaylamasını kınadı 2

İSRAİL PARLAMENTOSU İLHAK TASARISINI ONAYLADI

İşgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarından gasbedilen yasa dışı Yahudi yerleşimlerinin İsrail'e ilhakının oylandığı tasarı, bugün İsrail Meclisindeki ön oylamada oy çoğunluğuyla kabul edilmişti.

Tasarının ön oylamasına katılan İsrail parlamentosu vekillerinden 24'ü "hayır" oyu kullanırken, 25 milletvekili ise "evet" oyu vermişti.

Tasarının, İsrail Meclisinden geçerek yasalaşması için Mecliste 3 oylamadan daha geçmesi gerekiyor.

(AA)

22 Ekim 2025
22 Ekim 2025

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Kaynak: AABu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ukrayna, İsveç’ten Gripen savaş uçağı filosu alacakUkrayna, İsveç’ten Gripen savaş uçağı filosu alacak
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Düzce'de ziyaretler gerçekleştirdiCumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Düzce'de ziyaretler gerçekleştirdi

Anahtar Kelimeler:
Filistin İsrail Ürdün
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump'tan kritik Çin kararı! O tarihi işaret etti

Trump'tan kritik Çin kararı! O tarihi işaret etti

Ortalık savaş alanına döndü: Kavgada 1 kişi öldü, 5 yaralı

Ortalık savaş alanına döndü: Kavgada 1 kişi öldü, 5 yaralı

Barcelona'dan Şampiyonlar Ligi'nde tarihi fark! Olympiakos'a dinlene dinlene gol attılar

Barcelona'dan Şampiyonlar Ligi'nde tarihi fark! Olympiakos'a dinlene dinlene gol attılar

Fenomen dizide kriz büyüdü set durdu! Yeni bölüm iptal edildi

Fenomen dizide kriz büyüdü set durdu! Yeni bölüm iptal edildi

Yıllar sonra bir ilk!

Yıllar sonra bir ilk!

21 Ekim Salı 2025 güncel altın fiyatları

21 Ekim Salı 2025 güncel altın fiyatları

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.