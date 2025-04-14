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Urla'daki çevre kirliliğine 3.7 milyonluk ceza

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Doğukan Akbayır

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri İzmir'in Urla ilçesinde, açık alana dökülen atıkların neden olduğu kirlilikle ilgili Urla Belediyesi ve özel bir firmaya 1 milyon 869 bin 726'şer TL ceza uyguladı.

İzmir İl Müdürlüğü ekipleri, basına yansıyan görüntüler üzerine yaptıkları incelemede Urla Yağcılar Mahallesi'nde bulunan alanda vahşi depolama yapıldığını belirledi. Hafriyat ve evsel atıklar ile eski mobilyaların Urla Belediyesi ve özel bir firma tarafından bölgeye bırakıldığı tespit edildi.

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CEZADAN KAÇAMADI

Çevre Kanunu kapsamında Urla Belediyesi’ne ve firmaya ayrı ayrı 1 milyon 869 bin 726 TL olmak üzere toplam 3 milyon 739 bin 452 TL idari ceza uygulandı.

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Sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

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Anahtar Kelimeler:
Çevre Kirliliği Ceza Urla
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