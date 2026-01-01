Urla’da kar yağışı etkili oldu

İzmir’in Urla ilçesinin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

Urla ilçesine bağlı Nohutalan ve Uzunkuyu mahallelerinde gece saatlerinde başlayan kar yağışı, sabahın ilk ışıklarına kadar etkisini sürdürdü. Yağışın ardından mahalle merkezleri ve çevresindeki yüksek kesimler tamamen beyaza büründü.

Yeni yılın ilk gününe kar yağışıyla uyanan bazı vatandaşlar, beyaz örtüyle kaplanan alanlarda yürüyüş yaparak karın keyfini çıkardı. Yağışın etkili olduğu bölgelerde araçlarıyla seyir halinde olan sürücüler ise trafikte dikkatli ve kontrollü bir şekilde ilerledi.

