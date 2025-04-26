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Sürüklenmeye başlayan otomobilin sürücüsü aracın üzerine çıkarak yardım bekledi

Adana'da etkili olan gök gürültülü sağanak ve dolu nedeniyle bazı evleri su bastı, trafikte aksamalar meydana geldi. Sel sularında sürüklenmeye başlayan bir otomobilin sürücüsü aracın üzerine çıkarak yardım bekledi.

Sürüklenmeye başlayan otomobilin sürücüsü aracın üzerine çıkarak yardım bekledi

Sabah saatlerinde kent merkezinde başlayan ve zamanla etkisini artıran gök gürültülü sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Yağış nedeniyle bazı evleri su bastı. Araç sürücüleri yağış nedeniyle caddelerde ilerlemekte güçlük çekti.

Merkez Çukurova ilçesi Toros Mahallesi'nde de bazı araçlar yolda kaldı. Sürüklenmeye başlayan bir otomobilin sürücüsü de aracın üzerine çıkarak yardım bekledi.

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FEKE İLÇESİNDE DOLU ETKİLİ OLDU

Feke ilçesindeki Uğurlubağ ve Tenkerli mahalleleri ise dolu yağışının ardından beyaza büründü.

Bölgedeki bazı tarım alanlarının dolu yağışından olumsuz etkilendiği belirtildi.

(AA)Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
yağmur Adana sağanak
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