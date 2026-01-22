HABER

Uşak-Ankara karayolu 3 saat trafiğe kapandı

Uşak'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle Uşak-Ankara karayolu Dumlupınar Rampaları mevkiinde yol yaklaşık 3 saat boyunca trafiğe kapandı. Rampalarda kar kalınlığı 15 santimetreye ulaşırken, yolda kalan tır ve araçlar nedeniyle kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte özellikle Uşak'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini artırdı. Yoğun kar yağışı sonrası Dumlupınar Rampaları'nda bazı tır ve araçların yolda kalması nedeniyle ulaşım durma noktasına geldi.

ANKARA-UŞAK YOLU KAPANDI

Karayolları 25. Şube Şefliği ekipleri ana arterlerde kar küreme ve tuzlama çalışması yürütürken, İl Özel İdaresi ekipleri ise yüksek kesimler ve kırsal bölgelerde çalışmalarını sürdürdü. Uşak İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri de kazalara karşı güvenlik önlemleri aldı.

3 SAAT SÜREN ÇALIŞMALARDAN SONRA YOL AÇILDI

Yaklaşık 3 saat süren çalışmaların ardından yol yeniden trafiğe açılırken, Dumlupınar Rampaları'nda yolda kalan araçlar ve kilometrelerce oluşan trafik kuyruğu dron ile havadan görüntülendi.

22 Ocak 2026
Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
