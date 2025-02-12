HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Uşak'ta akılalmaz olay! Kendisini mehdi ilan etti, babasını katletti

Uşak'ta akılalmaz olay! Kendisini mehdi ilan etti, babasını katletti

12.02.2025 23:24
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uşak'ta 29 yaşındaki bir genç kendisini mehdi ilan edip din düşmanı olduğu gerekçesiyle tartıştığı babası Zeki Yılmaz’ı öldürdü. Pişman olmadığını söyleyen genç tutuklandı.

Uşak'ta akılalmaz olay! Kendisini mehdi ilan etti, babasını katletti

Olay, dün saat 14.00 sıralarında Karaağaç Mahallesi Yaren Sokak'taki müstakil bir evde meydana geldi. Tolga Yılmaz ile babası Zeki Yılmaz arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Tolga Yılmaz, babasını sırtından bıçakladı. Evden gelen sesler üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Zeki Yılmaz sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, Tolga Yılmaz ise polis tarafından gözaltına alındı.

KENDISINI-MEHDI-OLARAK-GOREN-KISI-DIN-D_561224_166296

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Zeki Yılmaz, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

KENDISINI-MEHDI-OLARAK-GOREN-KISI-DIN-D_561227_166296

"PİŞMAN DEĞİLİM"

Öte yandan gözaltına alınan Tolga Yılmaz’ın ifadesinde, iddiaya göre, kendisinin mehdi olduğunu, babası Zeki Yılmaz'ın ise din düşmanı olduğunu, bu nedenle cinayeti işlediğini ve pişman olmadığını söylediği öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Tolga Yılmaz, bugün sevk edildiği adliyede tutuklandı.

KENDISINI-MEHDI-OLARAK-GOREN-KISI-DIN-D_561222_166296

Kaynak: DHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
cinayet Uşak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
TFF olaylı maçın VAR kayıtlarını açıkladı!

TFF olaylı maçın VAR kayıtlarını açıkladı!

Kar etkisini arttırdı! Gözler valilikte; Yarın hangi illerde okullar tatil olacak?

Kar etkisini arttırdı! Gözler valilikte; Yarın hangi illerde okullar tatil olacak?

G.Saray'dan olay yaratan Eren Elmalı paylaşımı!

G.Saray'dan olay yaratan Eren Elmalı paylaşımı!

Halil Konakçı hakkında soruşturma başlatıldı!

Halil Konakçı hakkında soruşturma başlatıldı!

Trump duyurdu! Ukrayna açıklaması: "Putin ile anlaştık"

Trump duyurdu! Ukrayna açıklaması: "Putin ile anlaştık"

Meclis'te konuştu milletvekilleri terk etti! Ünlü sunucudan tepki çeken sözler

Meclis'te konuştu milletvekilleri terk etti! Ünlü sunucudan tepki çeken sözler

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Zamansız klasik! Ray-Ban'de %50'ye varan indirim

Zamansız klasik! Ray-Ban'de %50'ye varan indirim

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Saat almanın şimdi tam zamanı! Casio saatlerin fiyatları en dipte

Saat almanın şimdi tam zamanı! Casio saatlerin fiyatları en dipte

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.