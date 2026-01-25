Uşak’ta bıçaklanan şahıs ağır yaralandı

Olay, Uşak merkeze bağlı Ünalan Mahallesi’nde bulunan Üçgen Park’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, parkta bir kişinin bıçakla yaralandığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından bıçaklanan 25 yaşındaki E.K., önce özel bir hastaneye ardından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Polis ekiplerince yapılan incelemede, olayı gerçekleştiren kişinin M.K. (39) olduğu tespit edilirken, olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için geniş çaplı arama çalışması başlatıldı.

Öte yandan, yaralı E.K.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, E.K. ile şüpheli M.K.’nin aynı iş yerinde çalıştıkları öğrenildi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır