Uşak’ta kaçak tütün ve makaron operasyonu

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, tarafından kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda Uşak merkezde belirlenen bir adrese operasyon düzenlendi.

Adreste yapılan aramada, 11 Bin gram kaçak kıyılmış tütün 6 bin 600 adet kaçak dolu makaron, ele geçirildi.

Yapılan operasyon kapsamında, 1 kişi hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet kapsamında adli tahkikat başlatıldığı öğrenildi.Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır