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  4. Uşak’ta otomobil şarampole devrildi! 1’i çocuk 3 kişi yaralandı

Uşak’ta otomobil şarampole devrildi! 1’i çocuk 3 kişi yaralandı

Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
03.04.2025 18:33
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Uşak’ta otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1’i çocuk 3 kişi yaralandı. Kaza, Uşak-İzmir karayolu Tekstil Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında meydana geldi.

Uşak’ta otomobil şarampole devrildi! 1’i çocuk 3 kişi yaralandı

Edinilen bilgilere göre, M.A. (37) idaresindeki 64 SD 072 plakalı otomobil direksiyon hakimeyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine olay yerine 112 Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. 112 Sağlık ekiplerince yolcu konumunda bulunan B.E. (28), H.A. (2) ve E.E. (59) Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Öte yandan, kazayla ilgili inceleme başlatılırken yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Uşak kaza
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