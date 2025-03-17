HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Uşak Valiliğinden kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı!

Uşak Valiliğinden kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı!

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
17.03.2025 11:07
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uşak Valiliği 17 Mart günü il genelinde beklenen kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtınayla ilgili vatandaşları uyardı.

Uşak Valiliğinden kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı!

Uşak Valiliğince sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımda 17 Mart günü il genelinde beklenen kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtınayla ilgili vatandaşları ulaşımda aksamalar, toz savrulması, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı baca zehirlenmesi karşı dikkatli olunması karşı vatandaşlara uyarı metni yayımladı.

AW413874_01

Uşak Valiliğince yayımlanan metinde ise; "Yapılan son değerlendirmelere göre, Pazartesi günü öğle saatlerinden itibaren bölgemizde (Afyonkarahisar, Uşak, Denizli) güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtınanın (50-70 km/sa) etkili olması beklenmektedir. Pazartesi akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtınayla birlikte ulaşımda aksamalar, toz savrulması, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı baca zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." ifadeleri kullanıldı.

(İHA)

Aracıyla şov yaparken rekor ceza yediAracıyla şov yaparken rekor ceza yedi
Flash Haber TV'ye el konmuştu!Flash Haber TV'ye el konmuştu!
Anahtar Kelimeler:
Uşak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Koç Holding Türkiye'den çıkıyor mu? Ali koç yanıt verdi

Koç Holding Türkiye'den çıkıyor mu? Ali koç yanıt verdi

250 bin TL ve 1 milyon TL'nin getirisi belli oldu! Son günler

250 bin TL ve 1 milyon TL'nin getirisi belli oldu! Son günler

Kadınları sokakta hiç tanımadıkları kişiler uyardı! Kim oldukları ortaya çıktı

Kadınları sokakta hiç tanımadıkları kişiler uyardı! Kim oldukları ortaya çıktı

İftara dakikalar vardı... Baba ve oğlunun kahreden sonu!

İftara dakikalar vardı... Baba ve oğlunun kahreden sonu!

Hakim Nazım Bal evinin banyosunda asılı halde bulundu

Hakim Nazım Bal evinin banyosunda asılı halde bulundu

Büyük Okyanus’ta kaybolan balıkçı 95. günde bulundu!

Büyük Okyanus’ta kaybolan balıkçı 95. günde bulundu!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Bahar Fırsatları'nın yıldız markaları burada! %50'yi aşan indirimler...

Bahar Fırsatları'nın yıldız markaları burada! %50'yi aşan indirimler...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.