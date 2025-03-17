Uşak Valiliğinden kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı!

Uşak Valiliğince sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımda 17 Mart günü il genelinde beklenen kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtınayla ilgili vatandaşları ulaşımda aksamalar, toz savrulması, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı baca zehirlenmesi karşı dikkatli olunması karşı vatandaşlara uyarı metni yayımladı.

Uşak Valiliğince yayımlanan metinde ise; "Yapılan son değerlendirmelere göre, Pazartesi günü öğle saatlerinden itibaren bölgemizde (Afyonkarahisar, Uşak, Denizli) güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtınanın (50-70 km/sa) etkili olması beklenmektedir. Pazartesi akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtınayla birlikte ulaşımda aksamalar, toz savrulması, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı baca zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." ifadeleri kullanıldı.

(İHA)