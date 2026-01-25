Uşak’ta cipin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Edinilen bilgilere göre, İ.Ç. (22) idaresindeki cip, Bozkuş köyü yakınlarına geldiği esnada yol kenarında yürüyen Birol Ertuğrul’a (66) çarptı. Çarpmanın etkisiyle Birol Ertuğrul savruldu.

Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine bölgeye 112 Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. 112 Sağlık ekiplerince ağır yaralı olarak Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Birol Ertuğrul, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Öte yandan cip sürücüsü jandarma ekiplerince gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır