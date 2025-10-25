Uşak’ta dere yatağına düşen avcı yaralandı

Uşak’ın Ulubey ilçesinde avlanmak için gittiği bölgede dengesini kaybedip dere yatağına düşen bir kişi yaralandı.

Olay Ulubey ilçesine bağlı Sülümenli köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, arkadaşlarıyla birlikte avlanan M.Ç. (34), bastığı kayadan dengesini kaybetmesi sonucu 10 metre yükseklikten dere yatağına düştü.

Arkadaşların durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirmesi üzerine, bölgeye 112 Sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. AFAD ekiplerinin çalışması sonucu M.Ç. bulunduğu yerden çıkartıldı. 112 Sağlık ekiplerince M.Ç. önce Ulubey Devlet Hastanesi’ne ardından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Öte yandan, yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.

