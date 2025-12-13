Uşak’ta evin çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu

Yangın, Uşak’ın Banaz ilçesine bağlı Şehitler Mahallesi’nde üç katlı evde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ali Rıza Koplay’a ait evin çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle alevler yükselmeye başladı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm çatıyı sardı.

Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine bölgeye 112 Sağlık, polis, Banaz Belediyesi İtfaiyesi, Uşak Belediyesi İtfaiyesi ve Banaz Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı arazöz sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın daha fazla büyümeden söndürüldü.

Öte yandan, çatıda hasar oluşurken yangınla alakalı soruşturma başlatıldığı öğrenildi. Kaynak: İHA