HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Uşak’ta evin çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu

Uşak’ın Banaz ilçesinde 3 katlı evin çatısında meydana gelen yangın söndürüldü.

Uşak’ta evin çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu

Yangın, Uşak’ın Banaz ilçesine bağlı Şehitler Mahallesi’nde üç katlı evde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ali Rıza Koplay’a ait evin çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle alevler yükselmeye başladı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm çatıyı sardı.

Uşak’ta evin çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu 1

Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine bölgeye 112 Sağlık, polis, Banaz Belediyesi İtfaiyesi, Uşak Belediyesi İtfaiyesi ve Banaz Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı arazöz sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın daha fazla büyümeden söndürüldü.

Uşak’ta evin çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu 2

Öte yandan, çatıda hasar oluşurken yangınla alakalı soruşturma başlatıldığı öğrenildi. Kaynak: İHA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kilitli motosikleti çalan 2 şüpheli yakalandıKilitli motosikleti çalan 2 şüpheli yakalandı
Kırşehir'de 1 milyon makaron ele geçirildiKırşehir'de 1 milyon makaron ele geçirildi

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
yangın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yer: Burdur! Gökyüzünde görünce panik oldular

Yer: Burdur! Gökyüzünde görünce panik oldular

Gecenin bir yarısında yayındaki spikere 'Ateş ediyorsun' mesajı atamaz

Gecenin bir yarısında yayındaki spikere 'Ateş ediyorsun' mesajı atamaz

Premier Lig'de yüzyılın çöküşü! İngiliz devi iflas bayrağını çekti: Tüm takım "kelepir" fiyata satılık

Premier Lig'de yüzyılın çöküşü! İngiliz devi iflas bayrağını çekti: Tüm takım "kelepir" fiyata satılık

Cinayet düğümünü çözecek itiraf geldi

Cinayet düğümünü çözecek itiraf geldi

Akaryakıtta yeniden tabela değişiyor! Motorine dev indirim

Akaryakıtta yeniden tabela değişiyor! Motorine dev indirim

HAK-İŞ'ten asgari ücret için açıklama geldi

HAK-İŞ'ten asgari ücret için açıklama geldi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.