Usulsüz siren tertibatı bulundu! Motosiklet sürücüsüne 138 bin 172 lira ceza

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezinde yaptıkları trafik denetimi sırasında bir motosikleti durdurdu.

İncelemede, motosiklette siren tertibatı olduğu tespit edildi.

Herhangi bir geçiş üstünlüğü olmadığı halde motosikletinde usulsüz siren tertibatı kullandığı belirlenen sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca 138 bin 172 lira para cezası verildi.

Sürücü S.C'nin ehliyetine 30 gün süreyle el konuldu, motosiklet ise 30 gün süreyle trafikten men edildi. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır