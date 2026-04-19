Utanmadan bunları vatandaşa yedireceklerdi! Pislik içinde üretime cezası kesildi

Hatay'da bir evden gelen kötü kokular mide bulandıran gerçeği açığa çıkardı. Çoğu kişinin afiyetle yediği o ürünler meğer korkunç şartlarda üretiliyormuş!

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde insan sağlığının hiçe sayıldığı sağlıksız üretime faturası kesildi. Kötü kokular gelen eve giren zabıta ekipleri, kaçak imalathane olduğu tespit edilen evde berbat koşullarda lokum ve cezerye üretildiği ortaya çıktı. Sorumlular hakkında ceza uygulandı, lokum ve cezeryeler imha edildi.

KÖTÜ KOKULAR ELE VERDİ

Kırıkhan’da yıkım kararları kapsamında gerçekleştirilen tahliye tebligatı sırasında, bir evden kötü kokular geldiğini fark eden zabıta ekipleri eve girmek istedi.

Zabıta ekiplerinin talebi üzerine girilen evin kaçak lokum ve cezerye üretilen bir imalathane olduğu ortaya çıktı.

İNSAN SAĞLIĞI HİÇE SAYILDI

Zabıta ekiplerinin yaptığı incelemelerde; imalathanenin herhangi bir yasal izin ve denetime tabi olmaksızın, hijyen standartlarının dışında üretim gerçekleştirildiği belirlenirken, üretim şartlarının insan sağlığını ciddi şekilde tehdit ettiği değerlendirildi. Bunun üzerine ekipler tarafından derhal işlem başlatıldı.

Yapılan işlemler kapsamında, kaçak olarak üretilen lokum ve cezerye türü ürünler imha edilirken, işletmeye yönelik idari yaptırımlar uygulandı. Ayrıca ilgili iş yeri hakkında kapatma kararı alınarak faaliyetlerine son verildi.

Zabıta ekipleri, kötü koku üzerine girdikleri evin kaçak imalathane olarak kullanıldığını belirterek "Kırıkhan ilçesi 521. Sokak üzerinde bulunan müstakil evin yıkımı için geldik. İçeriden tuhaf kokuların gelmesiyle, kapının açılmasını söyledik ve kapı açıldı. Gördüğümüz manzarada sizin de gördüğünüz gibi içeride kaçak imalat yapılıyor. Lokum ve cezerye türü şeyler üretiliyor ve resmen halkın sağlığıyla oynanıyor. Biz de buranın hem kapatmasını hem gerekli cezai işlemi uygulamak için gerekli işlemi yapacağız" dedi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

