Ütü kablosuyla bağlayıp saatlerce işkence etti! 'Pişmanım' diyen kocaya 46 yıl hapis talebi

İstanbul Kadıköy’de yaşanan dehşet verici olayda, 25 yaşındaki Emrah K., eşini kıskançlık gerekçesiyle feci şekilde darbetti. Ütü kablosuyla elleri ve ayaklarını bağladığı eşi Maftuna T.’yi bıçakla tehdit eden, kemer ve ütüyle işkence eden saldırgan, olayın görüntülerini eşinin annesine gönderdi. Komşuların ihbarıyla kurtarılan talihsiz kadının vücudunda çok sayıda kırık ve darp izi tespit edilirken, savcılık şüpheli hakkında ağır suçlamalarla dava açtı.

Sabah'ta yer alan habere göre; 15 Ocak 2025 sabahı saat 04.00 sıralarında Kadıköy Göztepe’deki evine gelen Emrah K., eşi Maftuna T.’nin evde olmadığını görünce öfkeye kapıldı. Evi paylaşan çocuk bakıcısıyla karşılaşan adam, eşiyle telefonda konuşarak onu eve çağırdı. Maftuna T. saat 07.00’de eve geldiğinde çift arasında karşılıklı aldatma iddiaları nedeniyle tartışma başladı. Ancak tartışma kısa sürede şiddete dönüştü.

İddiaya göre, Emrah K. eşinin başını duvara vurduktan sonra tekmelemeye başladı. Çocuğun ağlaması üzerine evden ayrılan bakıcının ardından Maftuna T. odasına sığınarak kapıyı kilitledi. Ancak saldırgan, eline bıçak alarak kapıyı kırıp içeri girdi.

O anlarda sinir krizi geçirdiği öne sürülen Emrah K., eşini bıçakladı. Daha sonra ütü kablosunu keserek eşinin ellerini ve ayaklarını bağladı. Ardından kemer ve ütüyle genç kadının başına ve yüzüne defalarca vurdu. Saldırı sırasında eşinin kanlar içinde baygınlık geçirmesine rağmen işkenceye devam eden zanlı, o anları kaydederek görüntüleri eşinin annesine gönderdi.

Apartmandaki komşular, kadının "Kurtarın beni, beni öldürüyor!" şeklindeki çığlıklarıyla dehşete kapıldı. Yardıma gelen bir komşuya da elindeki bıçakla tehditler savuran Emrah K., “Karışma, seni de bıçaklarım” diye bağırdı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, kapıyı açmalarını istediğinde ise “Gidin buradan, bu kadını öldüreceğim” sözleriyle karşılaştı.

Polis kapıyı kırarak içeri girdiğinde Maftuna T. yerde kanlar içinde hareketsiz yatıyordu. Gözaltına alınan Emrah K. tutuklanırken, hastaneye kaldırılan Maftuna T.’nin vücudunda çok sayıda kırık, diş kaybı, bıçak kesiği ve darp izi tespit edildi. Adli Tıp raporunda yüzünün tanınmayacak hale geldiği belirtildi.

İfadesinde, “eşinin kendisini aldattığını düşündüğünü” söyleyen Emrah K., “Gözüm döndü, pişmanım” diyerek savunma yaptı. Kabloyla bağladığını hatırlamadığını, ütüyle vurduğunu kabul ettiğini belirtti. Eşi baygınken kaydettiği videoyu gönderdiğini de itiraf etti.

Savcılığın hazırladığı iddianamede Emrah K.’nin eylemlerinin “öldürme kastı” taşıdığı vurgulandı. Polis müdahalesi olmasa olayın ölümle sonuçlanabileceği belirtildi. Emrah K. hakkında, "Özel Hayata İlişkin Görüntü ve Sesleri İfşa Etmek", "Kadına ve Eşe Karşı Kasten Öldürmeye Teşebbüs" ve "Cebir ve Tehditle, Silahla, Eşe karşı Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma" suçlarından toplam 46 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.