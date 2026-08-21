Uyanıklık yapmak isterken 145 bin TL ceza yedi

Denizli’de kırmızı ışıklarda beklemek istemeyince plakasını kapatan sürücüye 145 bin TL ceza işlem uygulanırken, motosikleti ise 30 gün trafikten men edildi.

Denizli’de bir araç kamerasına yansıyan o görüntülerde kırmızı ışıkta beklemek istemeyen bir motosiklet sürücüsü, bez bir parça ile plakasını kapatarak ışıklardan geçti. İhbar üzerine harekete geçen Denizli Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri motosikletin plakasını ve sürücüsünün kimliğini tespit etti. Motosikletiyle birlikte trafik ekipleri tarafından yakalanan kural tanımaz uyanık sürücüye plakanın okunmasını engelleyecek şekilde kapatılması ve kırmızı ışık ihlali nedeniyle toplamda 145 bin TL cezai işlem uygulandı. Ayrıca motosikleti ise 30 gün süreyle trafikten men edildi.



Kaynak: İHA | Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır