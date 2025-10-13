HABER

Uygulama noktasından kaçan aracın uyuşturucu yüklü olduğu ortaya çıktı

Diyarbakır'da uygulama noktasından kaçan uyuşturucu yüklü otomobil, 3 araca çarptı: 7 yaralı. İşte o detaylar...

Diyarbakır'da uygulama noktasında ‘dur’ ihtarına uymayan sürücüsünün kaçtığı otomobil, 2 polis aracı ile bir otomobile çarparak durdu. Otomobilde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilirken, araçta bulunan 3 kişi ile kaza yaptığı diğer otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı.

Diyarbakır- Silvan kara yolundaki uygulama noktasında akşam saatlerinde polis ekiplerinin ‘dur’ ihtarına uymayan otomobilin sürücü kaçmaya başladı. Kaçış sırasında 2 polis aracına çarpan otomobil, kent merkezine doğru hızla ilerleyerek Terkan Caddesi’ne girdi. Ardından 4 kişinin bulunduğu araca çarpan otomobil durdu. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Otomobilde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Araçta bulunan 3 kişi ile kazaya karışan diğer otomobilde ise 4 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

