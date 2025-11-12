HABER

Uygun fiyatlı PlayStation 5 tanıtıldı! Ancak herkes satın alamayacak

Sony, daha ucuz PS5 modelini duyurdu. Bir PlayStation 5 Digital Edition olan bu model, yaklaşık 350 dolarlık bir fiyat etiketine sahip. Ancak PlayStation 5 Digital Edition'ın daha ucuz versiyonu olan bu oyun konsolunu herkes satın alamayacak. Peki neden?

Enes Çırtlık

Sony, daha ucuz bir PlayStation 5 Digital Edition modeli duyurdu. State of Play Japan etkinliğinde tanıtılan bu daha uygun fiyatlı 825 GB PS5 Digital Edition modeli, 55.000 yen (yaklaşık 350 ABD doları) fiyat etiketiyle 21 Kasım 2025’te satışa çıkacak.

SADECE 1 ÜLKEDE SATIŞA ÇIKACAK

Ancak bu modeli herkes satın alamayacak. Çünkü ucuz PS5 Digital Edition modeli, yalnızca Japonya pazarına özel olup sadece bu pazarda satılacak ve Japonca dil desteği bulunacak.

IGN'de yer alan habere göre, bu, Nintendo’nun bu yılın başlarında Japonya’da indirimli fiyatla piyasaya sürdüğü yalnızca Japonca dil desteğine sahip Switch 2 modeline benzer bir strateji.

Karşılaştırma yapmak gerekirse, ABD’de disk sürücülü standart PS5’in fiyatı şu anda 549,99 dolar, PS5 Digital Edition'ın fiyatı ise 499,99 dolar. PS5 Pro’nun fiyatı da 749,99 dolar.

PLAYSTATION MONİTÖRÜ DE TANITILDI

Sony'nin duyurduğu tek yeni donanım ürünü Japonya’ya özel bu uygun fiyatlı PS5 modeli değildi. Sony ayrıca, VRR desteği ve DualSense şarj bağlantısına sahip 27 inçlik bir PlayStation monitörü de duyurdu.

SONY NE KADAR PLAYSTATION 5 SATTI?

Öte yandan Sony, beşinci yılına girerken PS5’in toplam 84,2 milyon adet sattığını ve 30 Eylül’de sona eren üç aylık dönemde 3,9 milyon ek birim daha sevk ettiğini açıkladı. Bu da PS5’in, beş yıllık satış süresinde 86,1 milyon adetten fazla satan PS4’ün biraz gerisinde kaldığı anlamına geliyor.

Sony PlayStation Oyun monitör oyun konsolu
