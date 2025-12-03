Özellikle az uyunan gecelerin sabahında ya da çok yoğun geçen bir günün sonunda aynaya bakıldığı zaman gözlerin altında bazı morluklar ya da şişlikler fark edilebilir. Bazı kişiler için bu durum sürekli olarak görülürken ve göz altları hep morken bazı insanlar bu durumu arada sırada yaşayabilir.

Uykusuz kalınca neden göz altlarımız morarır? Sebebi nedir?

Genel olarak gözlerin altında morlukların meydana gelmesi geçici bir durum olabilir. Bazı kişiler genetik sebepler ya da kronik bazı hastalıklardan kaynaklı olarak bu durumu sürekli olarak yaşayabilmektedir. Ancak bazı hastalıklar kendini birkaç belirti ile birlikte gösterebilmektedir. Hastalıkların belirtilerinden biri de göz altında morlukların meydana gelmesi olabilir.

Kişilerde göz altı morlukları uykunun yeterince alınamamış olması, yorgunluk, stres gibi farklı nedenlere bağlı olarak gerçekleşebilir. En yaygın olarak görülen göz altı morluğu nedeninin yorgunluk ve uykusuzluk olduğu bilinmektedir. Ancak çok ciddi bazı hastalıkların belirtisi olarak da göz altında morluklar görülebilir.

Alerjik bünyeleri olan kişilerde de bazı alerjiklere bağlı olarak göz altında morluklar olabilir. Histamin adı verilen bir kimyasalın salınımına neden olan alerjiler kan damarlarının genişlemesi ve ciltte şişmelerin meydana gelmesine yol açabilmektedir. Göz altındaki morluklar ise bazı alerjilerin sunucu olarak yaşanabilir.

Bazı kişilerde göz altında morluk olması genetik unsurlara bağlı olarak gerçekleşir. Ailesinde göz altı morluğu olan kişiler çoğunluktaysa kişinin göz altları da mor olabilir. Bu durum genetik bir bileşen olarak meydana çıkabilen bir durumdur.

Ayrıca anemi hastalığı da göz altı morluklarına yol açabilir. Kandaki kırmızı kan hücrelerinin ya da hemoglobinin yetersiz olması nedeni ile vücut dokularına yeteri kadar oksijen taşınmaması anlamına gelir. Bu durum da göz altında morlukların oluşmasına neden olabilir.

B12 vitamininin eksikliği, demir eksikliği, kronik olarak seyreden bazı hastalıklar da anemi dışında göz altı morluklarına yol açan başka durumlardır. Tiroid bezinin yeteri kadar ve gerektiği kadar çalışmaması ya da çok fazla çalışması durumları hipotiroidizm ve hipertroidizm olarak adlandırılır. Bu iki durum vücudun metabolizmasını olumsuz olarak etkiler. Farklı belirtilere yol açan bu iki durumun bir belirtisi de göz altında morluklar meydana gelmesidir.

Genel olarak göz altında morlukların meydana gelmesine yol açan durumlar şu şekilde sıralanabilir:

Kontakt dermatit

Yetersiz ya da kalitesiz uyku alışkanlıkları ve uykusuzluk

Farklı alerjiler

Atopik dermatit ya da egzama

Hipergipmentasyon

Genetik nedenler

Cilt renginde düzensizliklerin meydana gelmesi

Saman nezlesi

Tükenmişlik sendromu

Yorgunluk

Gözleri çok fazla kaşımak ya da ovuşturmak

Sigara içmek

Tiroit hastalıkları

Demir eksikliği kaynaklı anemi

İlerleyen yaş ile ilgili olarak yaşanan cilt hastalıkları ve deformasyonu

Dehidrasyon yani vücudun sıvı kaybetmesi durumu

Sinüslerde tıkanıklık

Glokom için kullanılan göz damlaları

Güneşe aşırı sürelerde maruz kalmak (Cilde rengini veren melanin pigmenti cilt daha fazla güneşe maruz kalırsa ürer ve bunun sonucunda hiperpigmentasyon meydana gelir.)

Her ne kadar can sıkıcı bir durum olsa da göz altı morluklarının geçmesinin bazı yöntemleri de vardır. Sağlıklı ve düzenli uyku uyumak, gözlere salatalık koyarak ya da soğuk kompres yaparak dinlenmelerini sağlamak, gül suyu ile cildi canlandırmak ve yatıştırmak bu yöntemlerden bazılarıdır.