Uyuşma deyip geçmeyin! Uzmanlardan 8 sessiz belirti uyarısı

Sinir sistemi; hareket etmekten dokunmayı hissetmeye, mesane kontrolünden terlemeye kadar vücudun pek çok işlevinde rol oynuyor. Uzmanlara göre sinir hasarı çoğu zaman yavaş ilerleyebildiği için ilk belirtiler kolayca fark edilmeyebilir. Ancak vücudun verdiği bazı sinyalleri hafife almamak gerekiyor.

Uzmanlara göre bu belirtileri hafife almayın:

GEÇMEYEN UYUŞMA VE KARINCALANMAYA DİKKAT

El ve ayaklarda hissedilen uyuşma, karıncalanma ya da yanma, sinir hasarının erken belirtileri arasında yer alabilir. Bir uzvun üzerine yatmak gibi durumlarda bu his geçici olabilir ancak uzun süre devam ediyor ya da yayılıyorsa doktora danışmak gerekebilir. His kaybı bazen sıcak bir yüzeye dokunduğunuzu ya da küçük bir yaralanmayı fark etmemenize de yol açabilir.

SIK SIK TÖKEZLİYORSANIZ HAFİFE ALMAYIN

Kaslarda güçsüzlük, hareket etmekte zorlanma, denge kaybı ve normalden daha sık düşmek de sinirlerle ilgili sorunlarla bağlantılı olabilir. Özellikle ayaklardaki his kaybı, kişinin bastığı yeri yeterince iyi algılayamamasına neden olabilir. Uzmanlar, aniden ortaya çıkan belirgin güçsüzlüğün ise acil değerlendirme gerektirebileceğini belirtti.

BELDEN BACAĞA YAYILAN AĞRI DA LİSTEDE

Belden başlayarak tek bacağa doğru yayılan keskin ağrı, siyatik sinirin sıkışması ya da zarar görmesiyle ilişkili olabilir. Bunun yanında kısa süreli ancak elektrik çarpmasını andıran yoğun baş ağrıları da bazı sinirlerin sıkışmasıyla bağlantılı görülebilir.

Uzmanlar, "tekrarlayan ya da alışılmadık ağrıları görmezden gelmemek gerekiyor" uyarısında bulundu.

MESANE VE TERLEME DÜZENİ ŞAŞIRTABİLİR

Normalden daha sık tuvalete gitme, mesaneyi tamamen boşaltmakta zorlanma ya da tuvalete yetişememe gibi değişiklikler de bazı sinir sorunlarında görülebilir. Bunun yanı sıra sebepsiz yere aşırı terlemek ya da tam tersine normalden çok daha az terlemek de sinir sistemiyle ilgili bir değişimin işareti olabilir.