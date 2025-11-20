Uyuşturucu bulunduran 2 şahıs jandarma kontrolüne takıldı

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucu suçları ile mücadeleye yönelik faaliyetleri sürüyor. Bu çerçevede, Odunpazarı İlçesi Kent Ormanı piknik alanında çalışma yapıldı. Kontrol edilen bir motosiklette bulunan 2 şahsın şüpheli hareketleri ekiplerin dikkatini çekti. Bunun üzerine hem motosiklette hem de şahısların üzerinde yapılan arama sonucunda, 53 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Şahıslar hakkında soruşturma başlatıldığı öğrenildi.Kaynak: İHA | Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır