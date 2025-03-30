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Uyuşturucu etkisi altında olduğu iddia edilen kişiden demir sopalı saldırı: 1 yaralı

kadir.gunduz kadir.gunduz
30.03.2025 16:06
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Ankara’da uyuşturucu ve alkol etkisi altında olduğu iddia edilen saldırgan demir sopayla bir kişiyi yaraladı.

Uyuşturucu etkisi altında olduğu iddia edilen kişiden demir sopalı saldırı: 1 yaralı

Olay, Mamak ilçesinde meydana geldi. İddialara göre, alkol ve uyuşturucu madde etkisindeki Ü.H. (40), elindeki demir sopayla yol kenarındaki araçlara hasar verdi. Çevreden geçen vatandaşları da darp eden Ü.H., o esnada yoldan H.Y.’yi (22) boynundan yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı H.Y. ambulansla hastaneye kaldırılırken, polisin yakaladığı saldırganın gözaltına alındığı öğrenildi.

Olayla ilgili konuşan çevre esnaflardan Fatih Yavuz, "Saldırgan uyuşturucu veya alkolün etkisindeymiş. Saldırdığı kişi de benim yeğenim. Sabah otomobillere de saldırmış aynı kişi. Baygın bir halde buraya geldi. Üzerinde kan izleri vardı müdahale edemedik. Elinde balta varmış, araçlara ve insanlara zarar vermiş. Kendinde değildi buraya geldiğinde. Yaralı yakınımız şu anda hastanede. Boynundan yaralı. Çok fazla kan aktı. Buradakilerle birlikte müdahale ettik. Ambulansla hastaneye gitti. Saldırganı da polisler yakaladı" dedi.

(İHA)

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kavga
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