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Uyuşturucu operasyonlarında 12 kişi yakalandı

Karabük’te jandarma ekiplerince düzenlenen 6 ayrı uyuşturucu operasyonunda sentetik hap, uyuşturucu emdirilmiş peçete ve çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirilirken, 12 şüpheli yakalandı.

Uyuşturucu operasyonlarında 12 kişi yakalandı

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından il merkezinde düzenlenen 6 ayrı operasyonda, 12 şahsın üzerinde ve ikametinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda; 125 adet sentetik hap, 87 adet uyuşturucu emdirilmiş peçete, 57 gram sıvı amfetamin, 6 gram metamfetamin, 2,9 gram sentetik kannabinoid, içerisinde metamfetamin bulunan 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 11 bin TL nakit para ele geçirildi. Operasyon çerçevesinde 5 adet cep telefonuna da incelenmek üzere el konuldu. Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Uyuşturucu operasyonlarında 12 kişi yakalandı 1

Uyuşturucu operasyonlarında 12 kişi yakalandı 2
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Karabük
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