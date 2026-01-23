HABER

Uyuşturucu operasyonlarında 8 şüpheli hakkında işlem yapıldı

Karabük’te narkotik ekiplerince düzenlenen 3 ayrı operasyonda 8 şüpheli hakkında işlem yapılırken uyuşturucu maddeler ve silah ele geçirildi.

Karabük İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile ilgili birimlerce uyuşturucu veya uyarıcı madde temin ve ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, il genelinde 13-22 Ocak 2026 tarihleri arasında 3 ayrı operasyon düzenlendi.
Emniyet birimlerince gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 8 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Operasyonlar kapsamında 1 tabanca, 7 adet 7.65 milimetre fişek, 11,42 gram daralı ağırlığı bulunan metamfetamin ile 0,56 gram daralı, 0,49 gram net ağırlığı olan kokain ele geçirildi.
Öte yandan, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve ilgili birimlerce yürütülen ortak çalışmalar ve denetimler sonucunda, haklarında "uyuşturucu suçlarından" aranma kaydı bulunan firari 3 kişi yakalandı.
Yakalanan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere teslim edildi.

Kaynak: İHA

