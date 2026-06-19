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Uyuşturucu operasyonunda 171 sentetik hap ele geçirildi

Karabük’te jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında sentetik hap ve metamfetamin ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca il merkezinde düzenlenen 2 ayrı operasyonda, 4 şahsın üzerinde, aracında ve ikametinde arama yapıldı.

Uyuşturucu operasyonunda 171 sentetik hap ele geçirildi

Karabük’te jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında sentetik hap ve metamfetamin ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca il merkezinde düzenlenen 2 ayrı operasyonda, 4 şahsın üzerinde, aracında ve ikametinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda; 171 adet sentetik hap, 6 parça halinde 4 gram metamfetamin ile 4 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Operasyon kapsamında 2 adet cep telefonuna da incelenmek üzere el konuldu.

Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Uyuşturucu operasyonunda 171 sentetik hap ele geçirildi 1
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Karabük
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