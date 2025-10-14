Uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli yakalandı, 4’ü tutuklandı

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 06 Ekim 2025 tarihinde yürütülen çalışmalar kapsamında, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şüphelilerin üzerlerinde, eşyalarında ve ikametlerinde yapılan aramalarda; 21 parça halinde toplam 1.733 kullanımlık kâğıda emdirilmiş Sentetik Kannabinoid maddesi, 1 adet narkotik madde kesiminde kullanılan makas, 1 adet kullanılmış Sentetik Ecza Blisteri ele geçirildi. Olayla ilgili 4 şüpheli hakkında TCK 191 (Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Alma, Kabul Etme veya Bulundurma) suçundan işlem yapılırken, diğer 4 şüpheli hakkında ise TCK 188 (Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti) ve TCK 191 kapsamında işlem başlatıldı. Adliyeye sevk edilen 4 şahıs çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır