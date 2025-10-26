HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu: Yüzlerce kilo uyuşturucu ve 5 tabanca ele geçirildi

Mersin’de uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen eş zamanlı jandarma operasyonunda yüzlerce kilo esrar, kokain, sentetik hap ve 5 tabanca ele geçirildi. Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alınırken, 3’ü tutuklandı.

Uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu: Yüzlerce kilo uyuşturucu ve 5 tabanca ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Mut ve Gülnar ilçelerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik yürütülen istihbarı çalışmalar sonucunda, 4 kişinin uyuşturucu madde elde etmek amacıyla yasadışı kenevir ekimi yaptığı tespit edildi.
Tespit edilen şüphelileri teknik ve fiziki takibe alan ekipler, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Baskınlarda 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Adreslerde yapılan aramalarda, bin 800 kök Hint keneviri bitkisi, 220 kilogram kubar esrar, 1 kilogram kokain, 414 adet sentetik hap, 5 ruhsatsız tabanca, 467 tabanca mermisi ve 2 hassas terazi ele geçirildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3’ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 1 kişi adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu: Yüzlerce kilo uyuşturucu ve 5 tabanca ele geçirildi 1

Uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu: Yüzlerce kilo uyuşturucu ve 5 tabanca ele geçirildi 2

Kaynak: İHABu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Dolandırıcılık suçundan 16 yıl kesinleşmiş cezayla aranan şahıs yakalandıDolandırıcılık suçundan 16 yıl kesinleşmiş cezayla aranan şahıs yakalandı
5 ülkeden 10 suçlu Türkiye'de! Kırmızı bülten ve ulusal seviyede aranıyorlardı5 ülkeden 10 suçlu Türkiye'de! Kırmızı bülten ve ulusal seviyede aranıyorlardı

Anahtar Kelimeler:
Mersin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kayıp olarak aranan kız çocuklarından kahreden haber

Kayıp olarak aranan kız çocuklarından kahreden haber

İmamoğlu gelişmesi! CHP lideri Özel: "Derhal Türkiye'ye dönüyorum"

İmamoğlu gelişmesi! CHP lideri Özel: "Derhal Türkiye'ye dönüyorum"

Penaltıdan golü attıktan sonra ağlayarak sahayı terk etti! Kevin de Bruyne'nin durumu çok ciddi...

Penaltıdan golü attıktan sonra ağlayarak sahayı terk etti! Kevin de Bruyne'nin durumu çok ciddi...

Hapis cezası alan Ozan Güven'in açıklaması tepki çekti!

Hapis cezası alan Ozan Güven'in açıklaması tepki çekti!

Yok böyle bir açılış! Kuyumcu açılışında altın dağıttılar

Yok böyle bir açılış! Kuyumcu açılışında altın dağıttılar

Peynir, tereyağı ve yoğurt! Bakanlık 8 markayı ifşa etti

Peynir, tereyağı ve yoğurt! Bakanlık 8 markayı ifşa etti

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.