HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Uyuşturucu suçundan aranan şahıs Efeler’de yakalandı

Uyuşturucu suçundan aranan şahıs Efeler’de yakalandı

04.04.2025 12:07
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın’ın Efeler ilçesinde uyuşturucu suçundan aranan şahıs jandarma ekiplerince yakalandı.

Uyuşturucu suçundan aranan şahıs Efeler’de yakalandı

Efeler İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT timleri ve Merkez Karakol Komutanlığı tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanılmasını Özendirme" suçlarından aranan ve hakkında 5 yıl 2 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.S. isimli şüpheli Efeler ilçesinde yapılan fiziki takip sonucu yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli gerekli işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

Ekrem İmamoğlu Operasyonu
1925 model otomobilin elektriklisini yaptı...1925 model otomobilin elektriklisini yaptı...
Esenyurt'ta taksici dehşeti! Kadın yolcular ve şoför arasında kavga: Tokat ve küfürler havada uçuştu...Esenyurt'ta taksici dehşeti! Kadın yolcular ve şoför arasında kavga: Tokat ve küfürler havada uçuştu...
Anahtar Kelimeler:
Aydın uyuşturucu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Otomotiv devi 33 bin aracını 'acilen' geri çağırdı

Otomotiv devi 33 bin aracını 'acilen' geri çağırdı

MHP'den Türkeş'in mezarına ziyaret! Gözler Bahçeli'de

MHP'den Türkeş'in mezarına ziyaret! Gözler Bahçeli'de

Özgür Özel'e CHP kurultayında sürpriz iki rakip

Özgür Özel'e CHP kurultayında sürpriz iki rakip

Ali Koç'un annesinden boykot listesindeki EspressoLab'a ziyaret

Ali Koç'un annesinden boykot listesindeki EspressoLab'a ziyaret

Büşra Cin'in ölümünden sonra tutuklandı! Yorumlar pes dedirtti

Büşra Cin'in ölümünden sonra tutuklandı! Yorumlar pes dedirtti

Bel ağrısı yüzünden 3 defa ameliyat oldu! Profesörler 'Vida atalım' dahi dedi: Gerçeği 10 yıl sonra öğrendi...

Bel ağrısı yüzünden 3 defa ameliyat oldu! Profesörler 'Vida atalım' dahi dedi: Gerçeği 10 yıl sonra öğrendi...

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Mynet kullanıcılarına özel geri ödemesiz 20.000 TL!

Mynet kullanıcılarına özel geri ödemesiz 20.000 TL!

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Dışarıda yemek masrafına son! İşte, okulda vazgeçilmeziniz olacak...

Dışarıda yemek masrafına son! İşte, okulda vazgeçilmeziniz olacak...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.