Uyuşturucu suçundan aranan şahıs yakalandı

Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda; hakkında ’uyuşturucu imal etme’ suçundan kesinleşmiş 3 yıl 4 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince; ’Aranan Şahısların Yakalanmasına Yönelik Yapılan Çalışmalar’ çerçevesinde yürütülen operasyonlarda, hakkında uyuşturucu imal etme suçundan kesinleşmiş 3 yıl 4 ay hapis cezası bulunan firari S.Ç. yakalandı. JASAT ekipleri tarafından yapılan teknik ve fiziki takip sonucu yakalanan S.Ç.; işlemlerinin ardından Kırşehir Adliyesine sevk edildi.
Adli makamlara çıkarılan şahıs, tutuklanarak Kırşehir Y Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.Kaynak: İHA

