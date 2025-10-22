HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Uyuşturucu tacirleri ile polis arasında çatışma çıktı! Silah sesleri ilçede büyük panik yarattı

Muğla’nın Fethiye ilçesinde uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda çatışma çıktı. Şüphelilerin polise ateş açması sonucunda 1 polis memuru yaralanırken 5 şüpheli ise gözaltına alındı. Silah sesleri ilçede panik yaratırken bölgeye özel harekat ekipleri sevk edildi.

Uyuşturucu tacirleri ile polis arasında çatışma çıktı! Silah sesleri ilçede büyük panik yarattı

Muğla’nın Fethiye ilçesinde polis ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda şüphelilerin ateş açması üzerine silahlı çatışma çıktı. 1 polis memurunun yaralandığı olayda 5 şüpheli de gözaltına alındı.

Olay, Karaçulha Mahallesi’nde meydana geldi. Fethiye Narkotik Suçlarla Mücadele Amirliği ekipleri, kent genelinde uyuşturucu satıcılarına yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında bir apartman katında oturan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

Operasyon sırasında şüpheliler şüphelilerin ateş açması üzerine çatışma çıktı. Silah sesleri çevrede endişe yaratırken adrese polis özel hareket ekipleri de sevk edildi. Yaklaşık 4 saat süren operasyonda 1 polis memuru yaralandı.

Uyuşturucu tacirleri ile polis arasında çatışma çıktı! Silah sesleri ilçede büyük panik yarattı 1

Hastaneye kaldırılan polis memurunun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Çatışmanın ardında 5 şüpheli gözaltına alındı.

Uyuşturucu tacirleri ile polis arasında çatışma çıktı! Silah sesleri ilçede büyük panik yarattı 2

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Uyuşturucu tacirleri ile polis arasında çatışma çıktı! Silah sesleri ilçede büyük panik yarattı 3
Kaynak: DHABu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Muğla açıklarında korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü duyurduMuğla açıklarında korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü duyurdu
Polis cenazesi konvoyuna saldırıda 2 tutuklamaPolis cenazesi konvoyuna saldırıda 2 tutuklama

Anahtar Kelimeler:
Fethiye uyuşturucu çatışma silah
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ortalık savaş alanına döndü: Kavgada 1 kişi öldü, 5 yaralı

Ortalık savaş alanına döndü: Kavgada 1 kişi öldü, 5 yaralı

Menzil'de miras kavgası! Bu sefer orada karşı karşıya geldiler

Menzil'de miras kavgası! Bu sefer orada karşı karşıya geldiler

Barcelona'dan Şampiyonlar Ligi'nde tarihi fark! Olympiakos'a dinlene dinlene gol attılar

Barcelona'dan Şampiyonlar Ligi'nde tarihi fark! Olympiakos'a dinlene dinlene gol attılar

Fenomen dizide kriz büyüdü set durdu! Yeni bölüm iptal edildi

Fenomen dizide kriz büyüdü set durdu! Yeni bölüm iptal edildi

Yıllar sonra bir ilk!

Yıllar sonra bir ilk!

21 Ekim Salı 2025 güncel altın fiyatları

21 Ekim Salı 2025 güncel altın fiyatları

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.