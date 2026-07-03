Uyuşturucu ve fuhuş soruşturması! Çankaya Belediye Başkanı'nın Özel Kalem Müdürü gözaltında
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner’in özel kalem müdürü ve yakın arkadaşı Sadık Can Köksal’ın gözaltına alındığı öğrenildi.
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