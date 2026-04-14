Uyuşturucu ve kaçak kazı operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

Karabük’te jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, izinsiz kazı yapan şüpheliler suçüstü yakalandı.

Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Karabük merkezde gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda 3 şüphelinin üzeri ve araçlarında arama yapıldı. Aramalarda 85 adet sentetik ecza hap, 1 gram kokain, farklı ebatlarda 8 parça uyuşturucu emdirilmiş peçete ile 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Öte yandan, Safranbolu Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde Safranbolu ilçesinde düzenlenen operasyonda, izinsiz kazı yaptığı belirlenen 2 şüpheli suçüstü yakalandı. Şüphelilerin kazı faaliyetlerinde kullandığı 1 adet hilti, 5 adet hilti ucu, 1 adet keski, 1 adet manivela demiri, 1 adet kafa feneri, 1 adet balyoz, 1 adet çekiç, 1 adet pense, 1 adet maket bıçağı, 1 adet halat, 1 adet uzatma kablosu, 1 adet akü ve 3 adet plastik boruya el konuldu.
Gözaltına alınan 5 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

