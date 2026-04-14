Uyuşturucu ve kaçak kazı operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Karabük merkezde gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda 3 şüphelinin üzeri ve araçlarında arama yapıldı. Aramalarda 85 adet sentetik ecza hap, 1 gram kokain, farklı ebatlarda 8 parça uyuşturucu emdirilmiş peçete ile 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Öte yandan, Safranbolu Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde Safranbolu ilçesinde düzenlenen operasyonda, izinsiz kazı yaptığı belirlenen 2 şüpheli suçüstü yakalandı. Şüphelilerin kazı faaliyetlerinde kullandığı 1 adet hilti, 5 adet hilti ucu, 1 adet keski, 1 adet manivela demiri, 1 adet kafa feneri, 1 adet balyoz, 1 adet çekiç, 1 adet pense, 1 adet maket bıçağı, 1 adet halat, 1 adet uzatma kablosu, 1 adet akü ve 3 adet plastik boruya el konuldu.

Gözaltına alınan 5 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



Kaynak: İHA | Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır