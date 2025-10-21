HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Uyuşturucu ve silah bulunduran 7 şüpheli jandarma tarafından yakalandı

Eskişehir’de farklı tür ve miktarlarda uyuşturucu madde ve silah bulunduran 7 şahıs jandarma tarafından yakalandı.

Uyuşturucu ve silah bulunduran 7 şüpheli jandarma tarafından yakalandı

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar neticesinde Odunpazarı ilçesinde bulunan bir adreste uyuşturucu madde saklandığı bilgisi alındı. Olayla ilgili tespit edilen adreste ve bu adreste bulunan 7 şüpheli şahsın üzerinde yapılan aramada; 51 gram esrar maddesi, 14 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 10 gram metamfetamin maddesi, 7 kök kenevir bitkisi, 4 adet uyuşturucu kullanma aparatı (payp), 1 adet sentetik ecza hap, 7 adet ruhsatsız av tüfeği, 20 adet 9 milimetre fişek, 15 adet av tüfeği fişeği, 3 adet 7.62 milimetre fişek ve 13 adet bıçak geçirildi. Şüpheli şahıslar hakkında soruşturma başlatıldı. (İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bir şehrin kabusu oldular! Kendi ideolojilerinden olmayanlara saldırdılar: İdeolojileri de şaşırtmadıBir şehrin kabusu oldular! Kendi ideolojilerinden olmayanlara saldırdılar: İdeolojileri de şaşırtmadı
İstanbul merkezli 11 ilde BMW operasyonu! Özellikle bu modelleri hedef almışlarİstanbul merkezli 11 ilde BMW operasyonu! Özellikle bu modelleri hedef almışlar

Anahtar Kelimeler:
Eskişehir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Aile faciası! Oğlunu katletti, eşi hayatta kalma savaşı veriyor

Aile faciası! Oğlunu katletti, eşi hayatta kalma savaşı veriyor

İsmail Saymaz duyurdu! Ümit Dikbayır CHP'ye katılıyor

İsmail Saymaz duyurdu! Ümit Dikbayır CHP'ye katılıyor

Balıkçı Köyünden Şampiyonlar Ligi'ne! İsveç Ligi'nde şampiyon oldu

Balıkçı Köyünden Şampiyonlar Ligi'ne! İsveç Ligi'nde şampiyon oldu

56 yaşında! Derin dekolteli mayosuyla yıllara meydan okudu

56 yaşında! Derin dekolteli mayosuyla yıllara meydan okudu

300 TL'den 70 TL'ye düşünce çiğ çiğ yedi!

300 TL'den 70 TL'ye düşünce çiğ çiğ yedi!

'Altından kar elde eden oraya yöneldi! Çok ilgi var' Ev almak isteyenler dikkat 'Bu fiyatların çok üzerinde olacak'

'Altından kar elde eden oraya yöneldi! Çok ilgi var' Ev almak isteyenler dikkat 'Bu fiyatların çok üzerinde olacak'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.