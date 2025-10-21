Uyuşturucu ve silah bulunduran 7 şüpheli jandarma tarafından yakalandı

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar neticesinde Odunpazarı ilçesinde bulunan bir adreste uyuşturucu madde saklandığı bilgisi alındı. Olayla ilgili tespit edilen adreste ve bu adreste bulunan 7 şüpheli şahsın üzerinde yapılan aramada; 51 gram esrar maddesi, 14 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 10 gram metamfetamin maddesi, 7 kök kenevir bitkisi, 4 adet uyuşturucu kullanma aparatı (payp), 1 adet sentetik ecza hap, 7 adet ruhsatsız av tüfeği, 20 adet 9 milimetre fişek, 15 adet av tüfeği fişeği, 3 adet 7.62 milimetre fişek ve 13 adet bıçak geçirildi. Şüpheli şahıslar hakkında soruşturma başlatıldı. (İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır