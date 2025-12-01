HABER

Uyuşturucudan 78 kişi yakalandı 3 kişi tutuklandı

Düzce’de polis ve jandarma narkotik suçlarla mücadele ekiplerinin yaptığı operasyonlarda yakalanan 78 kişi hakkında işlem yapıldı 3 kişi tutuklandı.Düzce’de uyuşturucu madde satıcılarına, kullanımına yönelik polis ve jandarma ekiplerince operasyonlar sürüyor.

Düzce’de uyuşturucu madde satıcılarına, kullanımına yönelik polis ve jandarma ekiplerince operasyonlar sürüyor. Düzce Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Polis ve Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince suçların önlenmesi, azaltılması ve suçluların yakalanması amacıyla 24-30 Kasım 2025 tarihleri arasında icra edilen operasyonlarda 71 olaya müdahale edilirken 3 kişi tutuklandı. Uyuşturucu kullanan ve bulunduran 78 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Çalışmalarda, 19 adet sentetik ecza, 47 gram esrar, 16 gram metamfetamin, 272 gram bonzai, 4 gram bonzai hammaddesi, 2 gram kokain ele geçildi.

Kaynak: İHA

Düzce
