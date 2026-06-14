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Uzman çavuşun katlettiği 4 kişinin cenazeleri Van’a gönderildi

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde uzman çavuş olan damadı tarafından öldürülen kadın ve çocuklarının cenazeleri otopsi için Van’a gönderildi.

Uzman çavuşun katlettiği 4 kişinin cenazeleri Van’a gönderildi

Edinilen bilgiye göre, Şemdinli ilçesine bağlı Beşevler Mahallesi’nde sabah saatlerinde meydana gelen olayda kayınpederinin evine gelen Aktütün köyü nüfusuna kayıtlı Uzman Çavuş M.G., bilinmeyen bir sebeple evdeki eşi G.G. ile kayınvalidesi H.D., kayınbiraderi G.D. ve baldızı D.D.’yi silahla vurarak öldürdükten sonra intihara teşebbüs etti. Olay yerinde hayatını kaybeden anne ve 3 çocuğunun cenazeleri, Şemdinli Devlet Hastanesi’ndeki incelemenin ardından otopsi için Van Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi. Hastane önünde geniş güvenlik önlemi alınırken, intihar teşebbüsünde bulunan ve durumu ağır olan 3 çocuk babası M.G.’nin ise tedavisinin devam ettiği belirtildi.

Uzman çavuşun katlettiği 4 kişinin cenazeleri Van’a gönderildi 1

Uzman çavuşun katlettiği 4 kişinin cenazeleri Van’a gönderildi 2

Uzman çavuşun katlettiği 4 kişinin cenazeleri Van’a gönderildi 3

Uzman çavuşun katlettiği 4 kişinin cenazeleri Van’a gönderildi 4

Uzman çavuşun katlettiği 4 kişinin cenazeleri Van’a gönderildi 5
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Hakkari
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