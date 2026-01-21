HABER

Uzman isim uyardı: Geçmeyen burun akıntısına dikkat! Beyin sıvınız akıyor olabilir

Son dönemlerde gribal enfeksiyonlar artış göstermeye başladı. Uzmanlar, uzun süredir devam eden ve su gibi berrak burun akıntısının birçok nedene bağlı olabileceğini belirtirken, bunlardan en korkulanın beyin omurilik sıvısı kaçağının belirtisi olabileceğine dikkat çekiyor. Uzmanlar, geçmeyen burun akıntısının ayrıca tümör, alerji ve mide reflüsünün de bir işareti olabileceğini söylüyor.

Bazen uzun süre geçmeyen burun akıntısı çoğu zaman soğuk algınlığı ya da alerjiyle ilişkilendirilse de bazı durumlarda çok daha ciddi bir sağlık sorununun habercisi olabiliyor. Özellikle geçmeyen, tek taraflı ve berrak özellikteki burun akıntısı, beyin omurilik sıvısı kaçağı şüphesini gündeme getiriyor. Uzmanlar, bu belirtinin göz ardı edilmemesi gerektiğini ve erken teşhisin önemini vurguluyor.

Beyin ve omuriliği çevreleyen beyin omurilik sıvısı, normal şartlarda kapalı bir sistem içinde dolaşıyor. Ancak kafa tabanındaki kemik ya da zar yapısında oluşan bir açıklık, bu sıvının burun yoluyla dışarı sızmasına neden olabiliyor. Bu durumda görülen akıntı; renksiz, kokusuz ve su gibi bir yapıya sahip oluyor. Çoğu hastada eğilme ya da öne doğru hareket sırasında akıntının artması dikkat çekiyor.

BEYİN SIVISI KAÇAĞI

Dilşad Dede Taşkın'ın haberine göre; Kulak Burun Boğaz (KBB) Uzman doktoru Mazhar Çelikoyar, geçmeyen burun akıntısının çok değişik nedenlere bağlı olabileceğini belirtti.

Bir türlü geçmeyen burun akıntısında en korkulan neden beyin sıvısı kaçağı olarak ele alınıyor.

Uzm. Dr. Mazhar Çelikoyar, "Beyin sıvısı kaçıyorsa, beyin ile burun arasında bir alan açılmış demektir. Menenjit gibi çok ağır bir hastalık ortaya çıkabilir." uyarısında bulundu.

ERKEN TEŞHİS ŞART

Tedavisi olan bu rahatsızlık erken teşhis edilince ciddi hastalıklara zemin hazırlamadan çözülebiliyor.

Geçmeyen burun akıntısında ikinci tehlikede tümör. Çelikoyar, burun içinde tümöre bağlı bir hastalık olabileceğini söyledi.

Alerjiler de geçmeyen burun akıntısı yapabiliyor. KBB uzmanı, gözlerde ve burunda kaşınma varsa akla alerjinin gelebileceğini belirtti.

REFLÜ DE OLABİLİR

Çelikoyar, "Midenin asitli içeriğinin, aşağıya yani bağırsak yerine yemek borusuna oradan genze doğru ilerleyebilir. Bu durum da burun akıntısına neden olabilir." dedi.

Doğru tedaviyi almanın tek yolu ise vakit geçirmeden doktor kontrolüne gitmek.

