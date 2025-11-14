HABER

Uzman isimden gıda zehirlenmesi alarmı! Belirtiler 15 dakikada başlayabilir! 3 can alan zehirlenmenin nedeni...

Almanya’dan Türkiye’ye tatile gelen 4 kişilik Böcek Ailesi, Ortaköy’de yedikleri kumpir ve midyeden zehirlendi. Anne ve iki çocuğu hayatını kaybetti. Olay, gıda güvenliğini bir kez daha gündeme taşırken, Medipol Sağlık Grubu’ndan Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Vedat Göral, "Bakteri temasına bağlı bulantı, kusma, ishal ve karın ağrısı gibi durumlar yemek yedikten 15 dakikadan 3 saate kadar ortaya çıkabilir" uyarısında bulundu.

Almanya’dan İstanbul'a tatile gelen 4 kişilik Böcek Ailesi'nin Ortaköy’de yediği kumpir ve midye, trajik bir zehirlenmeye yol açtı. Gıda zehirlenmesi nedeniyle hastaneye kaldırılan aileden anne ve iki çocuğu maalesef hayatını kaybetti. Gıda güvenliğini bir kez daha acı bir şekilde gündeme taşıyan olayın ardından Medipol Mega Üniversite Hastanesi Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Vedat Göral, kritik uyarılarda bulundu.

GIDA ZEHİRLENMESİNDE HİJYEN ÖNEMLİ

Gıda zehirlenmelerinin temelinde hijyenin büyük rol oynadığını belirten Prof. Dr. Göral, gıda zehirlenmelerinin temelinde hijyenin büyük rol oynadığını belirtti. Son dönemde bazı vatandaşların midye tüketimi sonrası rahatsızlandığını ifade eden Prof. Dr. Göral, “İki çocuk veya aile fertleri etkilenmiş. Midyenin hijyenine uyulmazsa salmonella, vibrio gibi bakteriler ve toksinler bulaşabilir, bu da gıda zehirlenmesine yol açabilir. Temiz ve bilinen yerlerden tüketildiğinde genellikle sorun yaşanmıyor. Ancak yaşlı, çocuk, bebek, hamile veya bağışıklık sistemi zayıf kişilerde tablo ağır seyredebilir” dedi.

TÜKETİCİ VE HAZIRLAYICILARIN DİKKAT ETMESİ GEREKİYOR

Prof. Dr. Göral, midyenin hazırlanması ve pişirilmesi sırasında hijyen kurallarına uymanın kritik olduğunu vurguladı. “Hazırlayan kişinin elleri, bıçaklar, malzemeler ve kesme tahtaları temiz olmalı; yemek yedikten sonra ellerin de temiz olması gerekiyor. Bakteri temasına bağlı bulantı, kusma, ishal ve karın ağrısı gibi durumlar yemek yedikten 15 dakikadan 3 saate kadar ortaya çıkabilir. Hafif vakalar dinlenme ve sıvı gıdalarla atlatılabilir, fakat orta ve ağır vakalarda mutlaka hekime başvurulmalı” ifadelerini kullandı.

MAYONEZLİ GIDALARA DİKKAT

Prof. Dr. Göral, kumpir gibi mayonezli gıdalarda da hijyenin önemine değinerek, “Staphylococcus gibi bakteriler uygun olmayan koşullarda ürüyebilir ve ciddi bulantı, kusma, tansiyon düşüklüğü veya şoka kadar giden tablolar oluşturabilir. Bu nedenle bilinen, güvenilir yerlerden alınması, yemek öncesi ellerin yıkanması ve hazırlayanların hijyen kurallarına uyması kritik. Hijyen sağlandığında gıda kaynaklı sorunlar genellikle önlenebilir” uyarısında bulundu.

