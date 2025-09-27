HABER

Uzman isimden önemli uyarı! Sındırgı'daki artçı depremler ne kadar devam edecek?

Balıkesir Sındırgı'da devam eden artçı sarsıntılarla ilgili önemli bir açıklama geldi. Balıkesir Üniversitesi Deprem Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. İbrahim Türkmen: "6,1 büyüklüğündeki Sındırgı depremini takip eden 5 veya daha küçük ölçekli artçı şokların uzun süre devam edeceği tahmin ediliyor" dedi.

Balıkesir'de peş peşe depremler meydana geliyor. Balıkesir Üniversitesi Deprem Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. İbrahim Türkmen, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos'ta meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremi takip eden 5 veya daha küçük ölçekli artçı şokların uzun süre devam edeceğinin tahmin edildiğini bildirdi.

Türkmen, yazılı açıklamasında, 10 Ağustos’ta yaşanan 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından büyüklüğü 3 ve üzerinde olan 661 artçı sarsıntının kaydedildiğini bildirdi.

Ege Bölgesi'nde benzer nitelikli fay zonlarında gelişen depremlerde artçıların uzun süre devam ettiğini hatırlatan Türkmen, şunları kaydetti:

"27 Mart 1970'te merkez üssü Gediz ilçesine bağlı Akçaalan köyü olan 7,2 büyüklüğündeki depremin artçıları 1 yıldan fazla sürmüştür. Bu süreçte büyüklüğü 3'ün üzerinde 6 binden fazla artçı şok meydana gelmiştir. 1 Ekim 1995'te Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından ise 20 gün içerisinde yaklaşık 4 bin artçı şok kaydedilmiştir. 10 Ağustos 2025 tarihli Sındırgı depremini takip eden yaklaşık 1,5 aylık sürede meydana gelen söz konusu küçük ölçekli yoğun depremler 'deprem fırtınası' olarak adlandırılabilir. Deprem fırtınası, düşük ve orta ölçekli sığ odaklı depremlerin meydana geldiği alanlarda oluşur. Dolayısıyla 6,1 büyüklüğündeki Sındırgı depremini takip eden 5 veya daha küçük ölçekli artçı şokların uzun süre devam edeceği tahmin edilmektedir."

Balıkesir Sındırgı
