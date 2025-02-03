HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Uzmanından ‘kaçak alkol' uyarısı: Ülkemizde ölümler çok sık görülüyor!

Uzmanından ‘kaçak alkol' uyarısı: Ülkemizde ölümler çok sık görülüyor!

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
03.02.2025 10:07
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçeriğinde tehlikeli maddeler bulunduran sahte içki, kişiyi ölüme kadar götürebiliyor. Yeşilay Bilim Kurulu Üyesi ve Ruh ve Sinir Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Hakan Coşkunol, kaçak alkolün ciddi sağlık risklerine dikkat çekerek, "Metil alkol yüksek dozda alındığında, kişi komaya girebilir ve ölüm gerçekleşebilir. Bu durumda acil servise başvurmak çok önemlidir. En önemlisi, bu tür ürünlerin kullanımını engellemektir. Ülkemizde bu yüzden ölümler sık görülmektedir" dedi.

Uzmanından ‘kaçak alkol' uyarısı: Ülkemizde ölümler çok sık görülüyor!

Sahte içkiden ölüm haberleri özellikle geçtiğimiz yılbaşı haftasında oldukça sık görülmüştü.

Prof. Dr. Coşkunol, kaçak alkolün genellikle yasa dışı yollarla üretildiğine ve zararlı maddeler içerdiğine dikkat çekti. Kaçak alkolde en yaygın tehlikenin metil alkol olduğunu vurgulayan Coşkunol, "Kaçak alkol, füzel yağlar, ağır alkoller gibi zararlı maddeler de içerebilir. Metil alkol ise bu kaçak alkolde çok daha fazla sorun oluşturabilir" diye konuştu.

METİL ALKOL ZEHİRLENMESİ

içki alkol

Kaçak alkol üretiminde denetim eksikliklerine dikkat çeken Coşkunol, "Denetimsiz üretilen alkolde metil alkol oranı yüksek olabilir. Bu, kişide zehirlenme belirtilerini hızla ortaya çıkarabilir. Metil alkol, kokusu, tadı ve görünümü ile ayırt edilmesi zor bir madde olduğundan, denetimsiz ürünlerin kullanımından kaçınılmalıdır" uyarısında bulundu.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ VE İLK YARDIM

Metil alkol zehirlenmesi sonrası görülen belirtilerini açıklayan Prof. Dr. Coşkunol, şunları söyledi:
"Zehirlenme, baş ağrısı, huzursuzluk, mide bulantısı, sırt ve karın ağrısı gibi belirtilerle başlayabilir. Zehirlenme ilerlediğinde bilinç bulanıklığı ve koma gelişebilir. Ölüm gerçekleşebilir. Bu durumda derhal acil servise başvurulmalıdır. En önemlisi, bu tür ürünlerin kullanımını engellemektir. Ülkemizde metil alkol nedeniyle ölümler oldukça yaygındır, özellikle Doğu Avrupa'da bu tür ölümler daha fazla görülmektedir."

KAÇAK ALKOL RİSKİ

Kaçak alkolün, yurtdışından denetimsiz olarak Türkiye'ye gelen ve piyasaya sunulan ürünler olduğunu belirten Coşkunol, "Kaçak alkolde risk vardır, çünkü metil alkol oranı denetlenmemektedir. Sahte alkolde ise kasıtlı olarak metil alkol eklenerek zehirli bir ürün ortaya çıkmaktadır" ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Coşkunol, Türkiye'de yılda yaklaşık 100 kişinin kaçak alkol kullanımı nedeniyle ciddi sağlık sorunları yaşadığını belirterek, "Maalesef bu kişiler, acil servislere başvurmak zorunda kalmaktadır" dedi.

(İHA)

Anahtar Kelimeler:
alkol sahte içki
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
2025 yılının ilk enflasyon rakamı! TÜİK açıkladı

2025 yılının ilk enflasyon rakamı! TÜİK açıkladı

Kira artış oranı belli oldu! Ev sahibi ve kiracılar için rakam netleşti

Kira artış oranı belli oldu! Ev sahibi ve kiracılar için rakam netleşti

İstanbul'da kar yağışı için tüm tahminler aynı yönde: Gün gün, ilçe ilçe açıklandı

İstanbul'da kar yağışı için tüm tahminler aynı yönde: Gün gün, ilçe ilçe açıklandı

Ege'deki depremlerin ardından Türkiye'yi bekleyen tehlike...

Ege'deki depremlerin ardından Türkiye'yi bekleyen tehlike...

'Düşman ABD' diyerek duyurdular: Sert bir karşılık vereceğiz!

'Düşman ABD' diyerek duyurdular: Sert bir karşılık vereceğiz!

Önüne kattığı araçla üst geçitten uçtu!

Önüne kattığı araçla üst geçitten uçtu!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

En kaliteli montları, ayakkabıları yarı fiyatına alma şansı burada!

En kaliteli montları, ayakkabıları yarı fiyatına alma şansı burada!

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Tommy Hilfiger yeni sezonda sepette %30 indirim başladı

Tommy Hilfiger yeni sezonda sepette %30 indirim başladı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.