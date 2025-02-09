Uzmanlar açıkladı: Bunama sessizce geliyor! Belirtileri 11 yıl önce ortaya çıkıyor... Vücudunuzda bu değişimler varsa dikkat

Avustralya’nın Melbourne şehrindeki Monash Üniversitesi'nde yapılan araştırmaya göre, hızlı kilo kaybı ve yüksek seviyedeki iyi kolesterol, bunamanın erken uyarı işaretleri arasında bulunuyor. Uzmanlar, yaklaşık 1100 demans hastası ile hastalığa sahip olmayan 4 bin 312 kişinin kalp ve metabolizma sağlık verilerini inceledi. Sonuçlar, demans teşhisi konulan kişilerin, tanıdan 11 yıl öncesine kadar vücut kitle indeksi (VKİ) ve bel çevresinde belirgin bir düşüş yaşadığını gösterdi.

TEŞHİSTEN ÖNCE HDL SEVİYELERİ YÜKSELİYOR

Araştırmada ayrıca teşhisten yaklaşık beş yıl önce, iyi kolesterol olarak bilinen yüksek yoğunluklu lipoprotein (HDL) seviyelerinin, demansı olmayan kişilere kıyasla daha yüksek olduğu gözlemlendi. Araştırmacılar, bu bulguların demans öncesinde vücudun geçirdiği değişimlere dair önemli bilgiler sunduğunu ve hastalığa yakalanma riski yüksek bireylerin erken dönemde teşhis edilerek tedavi edilebileceğini söylüyor.

VÜCUTTAKİ DEĞİŞİMLER YILLAR ÖNCESİNDEN BAŞLIYOR

Araştırmada, katılımcıların 11 yıl boyunca dokuz kardiyometabolik faktörü düzenli olarak ölçüldü. Bu faktörler arasında bel çevresi, vücut ağırlığı, boy, kan basıncı, HDL ve LDL kolesterol seviyeleri ile trigliserid değerleri yer aldı. Sonuçlar, demans hastalarının vücut şekillerinde ve lipid seviyelerinde semptomların başlamasından 10 yıl öncesine kadar belirgin değişimler yaşandığını ortaya koydu.

YALNIZ YAŞAMAK BESLENMEYİ OLUMSUZ ETKİLİYOR

Uzmanlar, demans tanısı alan bireylerin genellikle yalnız yaşama olasılıklarının daha yüksek olduğunu ve bu durumun da beslenme düzenlerini olumsuz etkileyebileceğini ifade ediyor. Ayrıca, bilim insanları bunamanın beyin yapısını etkileyerek vücut kompozisyonunu değiştirebileceğini öne sürüyor. Daha küçük çaplı araştırmalar da bu görüşü destekliyor.

ERKEN TEŞHİS HASTALIĞIN SEYRİNİ DEĞİŞTİREBİLİR

Bilim insanları, vücuttaki değişimlerin semptomlar ortaya çıkmadan önce başladığını ve erken dönemde tespit edilmesinin hastalığın seyrini değiştirebileceğini belirtiyor.

(DHA)