Uzmanlar uyarıyor: Bu belirti kalp krizinin habercisiymiş!

Pekdemir, kalp hastalıklarının en yaygın türlerinden biri olan koroner arter hastalığının, kalp damarlarının yağ ve kalsiyum birikintisi nedeniyle daralması ve kireçlenmesi sonucu ortaya çıktığını ifade etti. Bu hastalığın, dünyada en sık ölüm nedeni olan kalp hastalığı olduğunu kaydeden Pekdemir, "Kalıtsal yatkınlık, sigara içme, yüksek kolesterol seviyesi, diyabet, sedanter yaşam tarzı ve beslenme bozuklukları, koroner arter hastalığı için önemli risk faktörleri arasında yer alıyor" ifadelerini kullandı.

"GÖĞÜS AĞRISINI CİDDİYE ALIN"

Kalp krizinin ilk belirtilerinin genellikle ani ağrı şeklinde ortaya çıktığını belirten Pekdemir, "Damar tıkandıkça kalp kasının beslenmesi bozulur. Bu durum, özellikle merdiven çıkmak veya ağır stres altında olmak gibi durumlarla tetiklenebilir ve göğüste ağrı ve baskı hissine yol açabilir.

KRİZ ÖNCESİNDE AĞRI HİSSEDİLEBİLİR

Kalp krizi öncesinde birkaç hafta ya da günlerce ara ara hissedilen göğüs ağrıları, bazen çene ve sırt bölgelerine de yayılabilir" şeklinde konuştu.

"ERKEN MÜDAHALE HAYAT KURTARIR"

Kalp hastalıklarında erken müdahalenin çok önemli olduğunu söyleyen Pekdemir, "İlk belirtiler fark edildiği anda hastaların bir değerlendirme yaptırmaları gerekiyor. Erken müdahale ile damar açıldığında kalp fonksiyonları kayıp etmeden tedavi edilebilir. Özellikle göğüs ağrılarının ciddiye alınarak, zaman kaybetmeden bir sağlık kuruluşuna başvurulması çok önemlidir" diye konuştu.

(İHA)