Uzmanlardan 46 yaşını doldurmuş kadınlara uyarı

Menopoz sonrası sağlığın korunmasında ve kaliteli bir hayat sürdürülmesinde doğal ve dengeli beslenmenin önemli rol oynadığını kaydeden Kadın hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Ezgi Aydın, "Menapoz, kadınlarda doğurganlık yeteneğinin kaybolduğu 48 ile 55 yaş arasını kapsayan bir dönemdir. Halk arasında her ne kadar bu durum yanlış bir algı ile hastalık olarak görülse de bu durum hastalık değil kadın yaşamının bir evresidir. Ancak menapozda organizmada yaşanan değişiklikler sağlık sorunlarını tetikleyebilmektedir. Özellikle östrojen hormonunun azalmasına bağlı oluşabilecek şişmanlık, kemik dokusunda zayıflama, kalp ve damar hastalıkları gibi sağlık sorunlarına dikkat edilmelidir. Menapoz sonrası sağlığın korunmasında ve kaliteli bir hayat sürdürülmesinde beslenme önemli bir rol oynamaktadır. Bu dönemde kadınlarda oluşma riski yüksek olan şişmanlık, kalp damar hastalıkları ve osteoporoz gibi hastalıkların gelişimini önlemek için doğru, dengeli ve doğal beslenmenin önemi büyüktür. Bu nedenle menapoz döneminde kadınların et, yumurta ve kurubaklagil grubu, süt grubu, sebze ve meyve grubu, ekmek ve tahıl grubu yiyecekleri gereksinimine uygun tüketmesi gerekir" diyerek özellikle menapozdan sonra kadınların aşırı yağ ve tuz tüketimini azaltmasını tavsiye etti.

Kadınların genellikle 48-52 yaşları arasında menapoza girdiklerini kaydeden Aydın, "Adet kanamalarının 40 yaşından önce kalıcı olarak kesilmesine 'erken menapoz' adı verilir. Menapoz döneminin ilk bulgularının adet kanamalarının düzensizleşmesidir. Kadınların menapoza girme yaşı, genetik yapının yanında beslenme, sigara, alkol kullanımı, vb. çevresel faktörlerin de etkisiyle değişebilir. Menapozal geçiş döneminde adet kanamalarında değişiklikler, ateş basması gibi fiziksel ve psikolojik değişiklikler görülebilir. Menapoza geçiş tamamlandıktan sonra adet dönemi biter. Menapoz dönemin en çok şikayet edilen ve en sık görülen bulgusu ateş basmalarıdır. Her ne kadar sık bir yakınma olsa da bu durum sağlık için bir tehlike oluşturmamaktadır, aksine fizyolojik değişikliklerin güvenli bir göstergesidir" diyerek sağlıklı bir menapoz dönemi için kadınların belirli bir süre mutlaka hekim kontrolünde beslenmesini ve hayatın her evresinde egzersize önem verilmesini tavsiye etti.